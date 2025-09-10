Запланована подія 2

В Дніпрі міськрада хотіла віддати 24 км набережної під незаконну забудову

Дніпро
Попереджено незаконне зменшення прибережної захисної смуги річки Дніпро / Офіс Генерального прокурора України

Дніпровський окружний адміністративний суд визнав протиправним рішення Дніпровської міської ради, яким було зменшено прибережну захисну смугу річки Дніпро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Офіс генпрокурора.

Прокуратура встановила, що Дніпровська міська рада прийняла рішення про зменшення прибережної смуги Дніпра до 10 метрів, що дозволило б забудувати ділянку набережної довжиною 24 кілометри.

Це рішення суперечило законодавству, що вимагає збереження прибережних територій для забезпечення вільного доступу до води та запобігання негативному впливу на екосистему.

Суд погодився з доводами прокуратури та визнав рішення міської ради протиправним та нечинним.

"Захист природоохоронних земель, лісів та води від незаконного використання залишається одним із ключових напрямків роботи прокуратури", - йдеться в повідомленні.

 Особлива увага буде приділятися виявленню порушень під час використання земель прибережних захисних смуг.

Раніше мешканці ЖК у Києві не змогли привласнити набережну Дніпра. Верховний суд припинив володіння приватним товариством берегоукріплення в урочищі Берковщина у Києві. Це гідротехнічні споруди в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро загальною площею понад 2,3 тис. кв.м.

Автор:
Тетяна Бесараб