В Дніпрі міськрада хотіла віддати 24 км набережної під незаконну забудову

Дніпровський окружний адміністративний суд визнав протиправним рішення Дніпровської міської ради, яким було зменшено прибережну захисну смугу річки Дніпро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Офіс генпрокурора.

Прокуратура встановила, що Дніпровська міська рада прийняла рішення про зменшення прибережної смуги Дніпра до 10 метрів, що дозволило б забудувати ділянку набережної довжиною 24 кілометри.

Це рішення суперечило законодавству, що вимагає збереження прибережних територій для забезпечення вільного доступу до води та запобігання негативному впливу на екосистему.

Суд погодився з доводами прокуратури та визнав рішення міської ради протиправним та нечинним.

"Захист природоохоронних земель, лісів та води від незаконного використання залишається одним із ключових напрямків роботи прокуратури", - йдеться в повідомленні.

Особлива увага буде приділятися виявленню порушень під час використання земель прибережних захисних смуг.

Раніше мешканці ЖК у Києві не змогли привласнити набережну Дніпра. Верховний суд припинив володіння приватним товариством берегоукріплення в урочищі Берковщина у Києві. Це гідротехнічні споруди в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро загальною площею понад 2,3 тис. кв.м.