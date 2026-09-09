В Днепре обновят парк общественного транспорта за €21 млн

В Днепре обновят парк общественного электротранспорта: город приобретет пять новых трамваев и 15 низкопольных троллейбусов. На реализацию проекта будет направлено более €21 млн.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

В Днепре появятся новые трамваи

Закупка нового электротранспорта производится в рамках совместной программы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерства финансов.

Первые пять трамваев уже изготовил в Днепре украинский производитель "Татра-Юг". Их планируют использовать в частности на первом в городе безбарьерном маршруте.

По словам министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Николая Калашника, обновление общественного транспорта оказывает непосредственное влияние на комфорт и качество жизни горожан. Новые низкопольные трамваи и троллейбусы будут работать на ключевых маршрутах Днепра, в том числе на безбарьерном.

Проект также подразумевает поддержку украинского производства. Трамваи производят в Днепре с уровнем локализации до 70%. К производственной кооперации привлечены более 100 украинских предприятий.

На следующем этапе Днепр планирует приобрести еще три трамвая, а также оборудование для их технического обслуживания.

В 2026-2027 годах город также должен получить 15 троллейбусов "Днепр Т-203" с автономным ходом. После завершения проекта доля современных низкопольных троллейбусов в транспортном парке Днепра вырастет до 65%.

Напомним, в феврале Днепр закупил 5 трехсекционных трамваев модели K1T306 у местного производителя "Татра-Юг". Финансирование проекта осуществлено за счет кредитных средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), направленных исключительно на обновление общественного транспорта.