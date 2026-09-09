У Дніпрі оновлять парк громадського транспорту за понад €21 млн

У Дніпрі оновлять парк громадського електротранспорту: місто придбає п’ять нових трамваїв та 15 низькопідлогових тролейбусів. На реалізацію проєкту спрямують понад €21 млн.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

У Дніпрі з’являться нові трамваї

Закупівля нового електротранспорту відбувається в межах спільної програми Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерства фінансів.

Перші п’ять трамваїв уже виготовив у Дніпрі український виробник "Татра-Юг". Їх планують використовувати, зокрема, на першому в місті безбар’єрному маршруті.

За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Миколи Калашника, оновлення громадського транспорту безпосередньо впливає на комфорт і якість життя містян. Нові низькопідлогові трамваї та тролейбуси працюватимуть на ключових маршрутах Дніпра, зокрема на безбар’єрному.

Проєкт також передбачає підтримку українського виробництва. Трамваї виготовляють у Дніпрі з рівнем локалізації до 70%. До виробничої кооперації залучено понад 100 українських підприємств.

На наступному етапі Дніпро планує придбати ще три трамваї, а також обладнання для їх технічного обслуговування.

У 2026–2027 роках місто також має отримати 15 тролейбусів "Дніпро Т-203" з автономним ходом. Після завершення проєкту частка сучасних низькопідлогових тролейбусів у транспортному парку Дніпра зросте до 65%.

Нагадаємо, у лютому Дніпро закупив 5 трисекційних трамваїв моделі K1T306 у місцевого виробника "Татра-Юг". Фінансування проєкту здійснено за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), спрямованих виключно на оновлення громадського транспорту.