В Днепре открыли лабораторию контроля качества дорожной инфраструктуры

В Днепре начала работать в Днепропетровской области государственная лаборатория строительно-технических и дорожно-технических исследований. Ее открыл заместитель министерства юстиции Украины Андрей Гайченко.

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Об этом сообщает Министерство юстиции.

Новая лаборатория на базе ДнепрНИГИСЕ станет важным инструментом для контроля качества строительства и ремонта дорог в регионе. Она позволит местным властям эффективно оценивать состояние дорожной инфраструктуры, а также проверять соответствие выполненных работ проектной документации.

Возможности лаборатории ДнепрНИГИСЕ:

проведение судебных дорожно-технических экспертиз по состоянию дорог и качеству строительных работ;

независимая экспертиза строительных материалов и конструкций;

проверка качества использованных материалов без привлечения посторонних лабораторий.

"Судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции Украины помогают органам власти на местах на всех этапах строительства – от экспертизы проектно-сметной документации, до проверки качества использованных материалов и выполненных работ. Теперь ДнепрНИГИСЕ будет выполнять полный комплекс таких исследований", – отметил Гайченко.

Сообщается, что создание лаборатории профинансировала Днепропетровская областная военная администрация. Ее открытие позволит обеспечить прозрачный контроль строительства инфраструктурных объектов и повысить качество дорожных работ в регионе.

Добавим. что Кабинет министров утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году. В этом году на дороги было выделено 12,6 млрд гривен.