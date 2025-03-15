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В Днепре открыли лабораторию контроля качества дорожной инфраструктуры
В Днепре начала работать в Днепропетровской области государственная лаборатория строительно-технических и дорожно-технических исследований. Ее открыл заместитель министерства юстиции Украины Андрей Гайченко.
Об этом сообщает Министерство юстиции.
Новая лаборатория на базе ДнепрНИГИСЕ станет важным инструментом для контроля качества строительства и ремонта дорог в регионе. Она позволит местным властям эффективно оценивать состояние дорожной инфраструктуры, а также проверять соответствие выполненных работ проектной документации.
Возможности лаборатории ДнепрНИГИСЕ:
- проведение судебных дорожно-технических экспертиз по состоянию дорог и качеству строительных работ;
- независимая экспертиза строительных материалов и конструкций;
- проверка качества использованных материалов без привлечения посторонних лабораторий.
"Судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции Украины помогают органам власти на местах на всех этапах строительства – от экспертизы проектно-сметной документации, до проверки качества использованных материалов и выполненных работ. Теперь ДнепрНИГИСЕ будет выполнять полный комплекс таких исследований", – отметил Гайченко.
Сообщается, что создание лаборатории профинансировала Днепропетровская областная военная администрация. Ее открытие позволит обеспечить прозрачный контроль строительства инфраструктурных объектов и повысить качество дорожных работ в регионе.
Добавим. что Кабинет министров утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году. В этом году на дороги было выделено 12,6 млрд гривен.