Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,53

+0,02

EUR

45,00

--0,16

Готівковий курс:

USD

41,50

41,42

EUR

45,30

45,10

Вільна енергія

Вільна 

енергія
Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Дніпрі відкрили лабораторію контролю якості дорожньої інфраструктури

У Дніпрі відкрили лабораторію контролю якості дорожньої інфраструктури
Фото: Мін'юст

У Дніпрі запрацювала перша в Дніпропетровській області державна лабораторія будівельно-технічних та дорожньо-технічних досліджень. Її відкрив заступник міністерки юстиції України Андрій Гайченко.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Забронювати участь

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Нова лабораторія на базі ДніпроНДІСЕ стане важливим інструментом для контролю якості будівництва та ремонту доріг у регіоні. Вона дозволить місцевій владі ефективно оцінювати стан дорожньої інфраструктури, а також перевіряти відповідність виконаних робіт проєктній документації.

Можливості лабораторії ДніпроНДІСЕ:

  • проведення судових дорожньо-технічних експертиз щодо стану доріг та якості будівельних робіт;
  • незалежна експертиза будівельних матеріалів і конструкцій;
  • перевірка якості використаних матеріалів без залучення сторонніх лабораторій.

"Судово-експертні установи Міністерства юстиції України допомагають органам влади на місцях на всіх етапах будівництва – від експертизи проєктно-кошторисної документації, до перевірки якості використаних матеріалів та виконаних робіт. Тепер ДніпроНДІСЕ буде виконувати повний комплекс таких досліджень", – зазначив Гайченко.

Зазначається, що створення лабораторії профінансувала Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Її відкриття дозволить забезпечити прозорий контроль за будівництвом інфраструктурних об’єктів і підвищити якість дорожніх робіт у регіоні.

Додамо. що Кабінет міністрів затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році. Цьогоріч на дороги виділили 12,6 млрд гривень.

Автор:
Тетяна Гойденко