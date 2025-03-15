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У Дніпрі відкрили лабораторію контролю якості дорожньої інфраструктури
У Дніпрі запрацювала перша в Дніпропетровській області державна лабораторія будівельно-технічних та дорожньо-технічних досліджень. Її відкрив заступник міністерки юстиції України Андрій Гайченко.
Про це повідомляє Міністерство юстиції.
Нова лабораторія на базі ДніпроНДІСЕ стане важливим інструментом для контролю якості будівництва та ремонту доріг у регіоні. Вона дозволить місцевій владі ефективно оцінювати стан дорожньої інфраструктури, а також перевіряти відповідність виконаних робіт проєктній документації.
Можливості лабораторії ДніпроНДІСЕ:
- проведення судових дорожньо-технічних експертиз щодо стану доріг та якості будівельних робіт;
- незалежна експертиза будівельних матеріалів і конструкцій;
- перевірка якості використаних матеріалів без залучення сторонніх лабораторій.
"Судово-експертні установи Міністерства юстиції України допомагають органам влади на місцях на всіх етапах будівництва – від експертизи проєктно-кошторисної документації, до перевірки якості використаних матеріалів та виконаних робіт. Тепер ДніпроНДІСЕ буде виконувати повний комплекс таких досліджень", – зазначив Гайченко.
Зазначається, що створення лабораторії профінансувала Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Її відкриття дозволить забезпечити прозорий контроль за будівництвом інфраструктурних об’єктів і підвищити якість дорожніх робіт у регіоні.
Додамо. що Кабінет міністрів затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році. Цьогоріч на дороги виділили 12,6 млрд гривень.