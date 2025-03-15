У Дніпрі відкрили лабораторію контролю якості дорожньої інфраструктури

У Дніпрі запрацювала перша в Дніпропетровській області державна лабораторія будівельно-технічних та дорожньо-технічних досліджень. Її відкрив заступник міністерки юстиції України Андрій Гайченко.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Нова лабораторія на базі ДніпроНДІСЕ стане важливим інструментом для контролю якості будівництва та ремонту доріг у регіоні. Вона дозволить місцевій владі ефективно оцінювати стан дорожньої інфраструктури, а також перевіряти відповідність виконаних робіт проєктній документації.

Можливості лабораторії ДніпроНДІСЕ:

проведення судових дорожньо-технічних експертиз щодо стану доріг та якості будівельних робіт;

незалежна експертиза будівельних матеріалів і конструкцій;

перевірка якості використаних матеріалів без залучення сторонніх лабораторій.

"Судово-експертні установи Міністерства юстиції України допомагають органам влади на місцях на всіх етапах будівництва – від експертизи проєктно-кошторисної документації, до перевірки якості використаних матеріалів та виконаних робіт. Тепер ДніпроНДІСЕ буде виконувати повний комплекс таких досліджень", – зазначив Гайченко.

Зазначається, що створення лабораторії профінансувала Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Її відкриття дозволить забезпечити прозорий контроль за будівництвом інфраструктурних об’єктів і підвищити якість дорожніх робіт у регіоні.

Додамо. що Кабінет міністрів затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році. Цьогоріч на дороги виділили 12,6 млрд гривень.