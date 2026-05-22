В Днепропетровской области строят новые водопроводы для общин, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС

В Украине идет строительство новых магистральных водопроводов, насосно-фильтровальных станций и систем водоотведения для двух общин Днепропетровской области. После завершения всех работ стабильное централизованное водоснабжение получат более 28 тысяч местных жителей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Алексея Кулебы.

Вопрос качественного водоснабжения для региона остается одним из ключевых после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Из-за крушения часть общин долгое время была вынуждена жить в условиях острого дефицита питьевой воды, ее постоянного подвоза и пользоваться устаревшей изношенной инфраструктурой. В рамках комплексного проекта планируется проложить более 10 км трубопроводов водоснабжения и более 7 км внешних сетей канализации.

На каком этапе находятся работы в общинах

Строительные работы на объектах продвигаются по четкому графику и финансируются в рамках государственных и партнерских программ.

Ситуация на строительных площадках выглядит так:

Первая община (35 населенных пунктов, почти 18 000 жителей): готовность объекта составляет 75%. Здесь возводят насосно-фильтровальную станцию мощностью 1500 кубометров в сутки, прокладывают 8800 м водопровода и около 2 км сетей канализации. Сдача объекта запланирована на июль 2026 года.

Вторая община (14 населенных пунктов, около 11 000 жителей): общий уровень выполнения работ достиг 60%. В этой локации строят насосно-фильтровальную станцию мощностью 1000 кубометров в сутки, прокладывают новые сети и монтируют современную канализационно-насосную станцию. Первый запуск воды ожидается в сентябре.

Напомним, в январе стало известно о подготовке Кабмином новой модели водопользования юга страны, включающей предстоящее восстановление Каховской ГЭС и сети новых водопроводов. По плану правительства реформа будет развернута сразу после деоккупации захваченных территорий и будет базироваться на максимальной автоматизации и европейских стандартах энергоэффективности. В Минэкономики подчеркивают, что восстановление гидроузла критически важно не только для обеспечения питьевой водой местного населения, но и для перезапуска промышленности и оросительных систем украинского агросектора.