На Дніпропетровщині будують нові водогони для громад, що постраждали від підриву Каховської ГЕС

В Україні триває будівництво нових магістральних водогонів, насосно-фільтрувальних станцій та систем водовідведення для двох громад Дніпропетровської області. Після завершення всіх робіт стабільне централізоване водопостачання отримають понад 28 тисяч місцевих мешканців.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на допис Олексія Кулеби.

Питання якісного водозабезпечення для регіону залишається одним із ключових після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

Через катастрофу частина громад тривалий час була змушена жити в умовах гострого дефіциту питної води, її постійного підвозу та користуватися застарілою зношеною інфраструктурою. Наразі у межах комплексного проєкту планується прокласти понад 10 км трубопроводів водопостачання та більше 7 км зовнішніх мереж каналізації.

На якому етапі перебувають роботи в громадах

Будівельні роботи на об'єктах просуваються за чітким графіком і фінансуються в межах державних та партнерських програм.

Ситуація на будівельних майданчиках виглядає так:

Перша громада (35 населених пунктів, майже 18 000 жителів): готовність об'єкта наразі становить 75%. Тут зводять насосно-фільтрувальну станцію потужністю 1 500 кубометрів на добу, прокладають 8 800 м водогону та близько 2 км мереж каналізації. Здачу об'єкта заплановано на липень 2026 року.

Друга громада (14 населених пунктів, близько 11 000 жителів): загальний рівень виконання робіт досяг 60%. У цій локації будують насосно-фільтрувальну станцію потужністю 1 000 кубометрів на добу, прокладають нові мережі й монтують сучасну каналізаційно-насосну станцію. Перший пуск води очікується у вересні.

Нагадаємо, у січні стало відомо про підготовку Кабміном нової моделі водокористування півдня країни, що включає майбутню відбудову Каховської ГЕС та мережі нових водогонів. За планом уряду, реформа буде розгорнута відразу після деокупації захоплених територій і базуватиметься на максимальній автоматизації та європейських стандартах енергоефективності. У Мінекономіки наголошують, що відновлення гідровузла є критично важливим не лише для забезпечення питною водою місцевого населення, а й для перезапуску промисловості та зрошувальних систем українського агросектору.