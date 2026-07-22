В Донецкой области российский обстрел повредил офис Красного Креста

В Дружковке Донецкой области в результате российских обстрелов поврежден офис местной организации Украинского Красного Креста. Сотрудники и волонтеры не пострадали.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Украинского Красного Креста.

В здании выбиты окна, повреждены входные двери, замки и мебель. Поэтому работа офиса усложнена, а помещение требует ремонтно-восстановительных работ.

В Украинском Красном Кресте осудили атаки на гражданскую инфраструктуру и гуманитарные объекты, отметив, что такие действия нарушают нормы международного гуманитарного права.

Несмотря на постоянную опасность и угрозы обстрелов, команда Украинского Красного Креста продолжает работать и оказывать поддержку украинцам.

Напомним, в результате российского массированного обстрела 2 июля в Киеве пострадал гуманитарный состав Украинского Красного Креста. Из-за российской атаки начался масштабный пожар, который уничтожил 320 тыс. единиц гуманитарного груза стоимостью более 79 млн грн.