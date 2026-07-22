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На Донеччині російський обстріл пошкодив офіс Червоного Хреста

На Донеччині російський обстріл пошкодив офіс Червоного Хреста
На Донеччині російський обстріл пошкодив офіс Червоного Хреста

У Дружківці Донецької області внаслідок російського обстрілу пошкоджено офіс місцевої організації Українського Червоного Хреста. Співробітники та волонтери не постраждали.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Українського Червоного Хреста.

У будівлі вибито вікна, пошкоджено вхідні двері, замки та меблі. Через це робота офісу ускладнена, а приміщення потребує ремонтно-відновлювальних робіт.

В Українському Червоному Хресті засудили атаки на цивільну інфраструктуру та гуманітарні об’єкти, наголосивши, що такі дії порушують норми міжнародного гуманітарного права.

Попри постійну небезпеку та загрози обстрілів, команда Українського Червоного Хреста продовжує працювати й надавати підтримку українцям.

Нагадаємо, внаслідок російського масованого обстрілу 2 липня у Києві постраждав гуманітарний склад Українського Червоного Хреста. Через російську атаку зайнялася масштабна пожежа, яка знищила 320 тис. одиниць гуманітарного вантажу вартістю в понад 79 млн грн.

Автор:
Тетяна Гойденко