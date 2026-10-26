UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,20

+0,15

EUR

50,58

+0,14

Наличный курс:

USD

45,61

45,39

EUR

51,30

51,02

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

В Дубае заморозили более $700 млн продавцов российской нефти из-за борьбы за рынок

Танкер
В Дубае заморозили более $700 млн продавцов российской нефти из-за борьбы за рынок / Unsplash

Суд в Дубае запретил азербайджанским нефтетрейдерам Этибару Эйюбу и Тахиру Гараеву, а также еще 13 физическим и юридическим лицам распоряжаться активами на сумму до 704 миллиона долларов. Соответствующее постановление суд вынес еще в июне по иску Игоря Соглаева — бывшего советника главы российской государственной компании "Роснефть" Игоря Сечина.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные The Wall Street Journal.

Ответчики связаны с сетью нефтетрейдеров Coral, которая после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину превратилась в одного из ключевых посредников в торговле российской нефтью. Эйюб и Гараев заключили непубличное соглашение с компанией "Роснефть" об экспорте сырья на десятки миллиардов долларов, из-за чего Великобритания и Европейский Союз ввели против них персональные санкции.

Сорванная партия дизеля и взаимные претензии

Соглаев требует более 500 миллионов долларов компенсации за нанесенный бизнесу ущерб. В конце 2023 года он начал поставки российского дизельного горючего в Бразилию через собственную дубайскую структуру DIA33. Выйти на представителей сети Coral ему помогла зарегистрированная в Дубае компания Serene Resources.

Конфликт начался из-за неудачной поставки российского горючего стоимостью в десятки миллионов долларов. Танкер прибыл в бразильский порт, однако операторы терминала отказались принимать судно из-за его чрезмерного возраста. Судно неделями стояло в ожидании разгрузки, накапливая затраты за простой, а стороны не сумели договориться о возмещении ущерба.

В результате связанные с Coral трейдеры обратились в арбитраж Дубая, обвинив Соглаева в присвоении горючего и отказе рассчитываться. В начале 2026 года арбитраж обязал Соглаева выплатить оппонентам 42 миллиона долларов.

Обвинение в демпинге и угрозе

Бывший советник Сечина утверждает, что партнеры использовали совместную работу с его компанией, чтобы узнать конфиденциальные данные о бразильских заказчиках и условиях соглашений, после чего начали напрямую поставлять им топливо со значительными скидками. Соглаев отметил журналистам, что его фактически обманули и перехватили наработанный рынок сбыта.

Кроме того, истец сообщил, что после развертывания спора ему угрожали убийством, а Эйюб во время одного из телефонных разговоров прямо заявил, что обсуждал их коммерческий конфликт с чеченским полевым командиром.

Судья впоследствии пришел к выводу, что иск находится вне его юрисдикции, что грозит остановкой рассмотрения дела. Однако адвокат Соглаева Дэвид Маккой заявил о подаче апелляции с требованием передать дело в Международный финансовый центр Дубая. До окончательного решения апелляционного суда блокировка активов на $704 млн остается в силе, параллельно судебное разбирательство продолжается в Бразилии. В то же время юрист Гараева заверил, что ему ничего не известно о каких-либо судах с Соглаевым.

Напомним, ранее сообщалось, что у Трампа придумали, как вывести часть танкеров "теневого флота" России из-под санкций, формально не отменяя их, запустив процедуру возвращения судов в легальные коммерческие рейсы.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности