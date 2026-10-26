В Дубае заморозили более $700 млн продавцов российской нефти из-за борьбы за рынок

Суд в Дубае запретил азербайджанским нефтетрейдерам Этибару Эйюбу и Тахиру Гараеву, а также еще 13 физическим и юридическим лицам распоряжаться активами на сумму до 704 миллиона долларов. Соответствующее постановление суд вынес еще в июне по иску Игоря Соглаева — бывшего советника главы российской государственной компании "Роснефть" Игоря Сечина.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные The Wall Street Journal.

Ответчики связаны с сетью нефтетрейдеров Coral, которая после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину превратилась в одного из ключевых посредников в торговле российской нефтью. Эйюб и Гараев заключили непубличное соглашение с компанией "Роснефть" об экспорте сырья на десятки миллиардов долларов, из-за чего Великобритания и Европейский Союз ввели против них персональные санкции.

Сорванная партия дизеля и взаимные претензии

Соглаев требует более 500 миллионов долларов компенсации за нанесенный бизнесу ущерб. В конце 2023 года он начал поставки российского дизельного горючего в Бразилию через собственную дубайскую структуру DIA33. Выйти на представителей сети Coral ему помогла зарегистрированная в Дубае компания Serene Resources.

Конфликт начался из-за неудачной поставки российского горючего стоимостью в десятки миллионов долларов. Танкер прибыл в бразильский порт, однако операторы терминала отказались принимать судно из-за его чрезмерного возраста. Судно неделями стояло в ожидании разгрузки, накапливая затраты за простой, а стороны не сумели договориться о возмещении ущерба.

В результате связанные с Coral трейдеры обратились в арбитраж Дубая, обвинив Соглаева в присвоении горючего и отказе рассчитываться. В начале 2026 года арбитраж обязал Соглаева выплатить оппонентам 42 миллиона долларов.

Обвинение в демпинге и угрозе

Бывший советник Сечина утверждает, что партнеры использовали совместную работу с его компанией, чтобы узнать конфиденциальные данные о бразильских заказчиках и условиях соглашений, после чего начали напрямую поставлять им топливо со значительными скидками. Соглаев отметил журналистам, что его фактически обманули и перехватили наработанный рынок сбыта.

Кроме того, истец сообщил, что после развертывания спора ему угрожали убийством, а Эйюб во время одного из телефонных разговоров прямо заявил, что обсуждал их коммерческий конфликт с чеченским полевым командиром.

Судья впоследствии пришел к выводу, что иск находится вне его юрисдикции, что грозит остановкой рассмотрения дела. Однако адвокат Соглаева Дэвид Маккой заявил о подаче апелляции с требованием передать дело в Международный финансовый центр Дубая. До окончательного решения апелляционного суда блокировка активов на $704 млн остается в силе, параллельно судебное разбирательство продолжается в Бразилии. В то же время юрист Гараева заверил, что ему ничего не известно о каких-либо судах с Соглаевым.

Напомним, ранее сообщалось, что у Трампа придумали, как вывести часть танкеров "теневого флота" России из-под санкций, формально не отменяя их, запустив процедуру возвращения судов в легальные коммерческие рейсы.