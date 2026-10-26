У Дубаї заморозили понад $700 млн продавців російської нафти через боротьбу за ринок

Суд у Дубаї заборонив азербайджанським нафтотрейдерам Етібару Ейюбу та Тахіру Гараєву, а також ще 13 фізичним і юридичним особам розпоряджатися активами на суму до 704 мільйонів доларів. Відповідну ухвалу суд виніс ще у червні за позовом Ігоря Соглаєва — колишнього радника очільника російської державної компанії "Роснефть" Ігоря Сєчіна.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані The Wall Street Journal.

Відповідачі пов'язані з мережею нафтотрейдерів Coral, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну перетворилася на одного з ключових посередників у торгівлі російською нафтою. Ейюб і Гараєв уклали непублічну угоду з компанією "Роснефть" про експорт сировини на десятки мільярдів доларів, через що Велика Британія та Європейський Союз запровадили проти них персональні санкції.

Зірвана партія дизелю та взаємні претензії

Соглаєв вимагає понад 500 мільйонів доларів компенсації за завдані бізнесу збитки. Наприкінці 2023 року він розпочав постачання російського дизельного пального до Бразилії через власну дубайську структуру DIA33. Вийти на представників мережі Coral йому допомогла зареєстрована в Дубаї компанія Serene Resources.

Конфлікт розпочався через невдалу поставку російського пального вартістю в десятки мільйонів доларів. Танкер прибув до бразильського порту, проте оператори термінала відмовилися приймати судно через його надмірний вік. Судно тижнями стояло в очікуванні розвантаження, накопичуючи витрати за простій, а сторони не зуміли домовитися про покриття збитків.

У результаті пов'язані з Coral трейдери звернулися до арбітражу Дубая, звинувативши Соглаєва у привласненні пального та відмові розраховуватися. На початку 2026 року арбітраж зобов'язав Соглаєва виплатити опонентам 42 мільйони доларів.

Звинувачення у демпінгу та погрози

Колишній радник Сєчіна стверджує, що партнери використали спільну роботу з його компанією, аби дізнатися конфіденційні дані про бразильських замовників та умови угод, після чого почали напряму постачати їм пальне зі значними знижками. Соглаєв зазначив журналістам, що його фактично ошукали та перехопили напрацьований ринок збуту.

Крім того, позивач повідомив, що після розгортання суперечки йому погрожували вбивством, а Ейюб під час однієї з телефонних розмов прямо заявив, що обговорював їхній комерційний конфлікт із чеченським польовим командиром.

Суддя згодом дійшов висновку, що позов перебуває поза межами його юрисдикції, що загрожує зупинкою розгляду справи. Проте адвокат Соглаєва Девід Маккой заявив про подання апеляції з вимогою передати справу до Міжнародного фінансового центру Дубая. До остаточного рішення апеляційного суду блокування активів на $704 млн залишається чинним, паралельно судовий розгляд триває в Бразилії. Водночас юрист Гараєва запевнив, що йому нічого не відомо про будь-які суди із Соглаєвим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Трампа вигадали, як вивести частину танкерів "тіньового флоту" Росії з-під санкцій, формально не скасовуючи їх, запустивши процедуру повернення суден до легальних комерційних рейсів.