В ЕС планируют создать стратегические запасы удобрений, чтобы спасти посевную от скачка цен

Европейский Союз рассматривает возможность формирования кризисных запасов удобрений из-за рисков срыва нынешней посевной кампании. Соответствующий план действий Европейская комиссия обнародовала во вторник, 19 мая.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на план Европейской комиссии.

Главной причиной беспокойства Брюсселя является война между США и Ираном и блокирование Ормузского пролива, по которому ранее проходила треть мирового рынка удобрений. Поскольку Европа сильно зависит от импорта этой продукции, стремительное удорожание сырья грозит не только аграриям, но может спровоцировать резкий рост цен на пищевые продукты для потребителей.

Субсидии фермерам и ставка на биоальтернативу

Чтобы поддержать сельскохозяйственный сектор, Еврокомиссия предложила увеличить финансовый размер специального экстренного резерва. В целом финансирование будет выделяться в рамках Совместной аграрной политики ЕС (CAP), общий бюджет которой составляет 387 млрд евро.

Кроме того, европейским правительствам разрешат выплачивать прямую краткосрочную помощь фермерам. По замыслу ЕК эти средства должны стимулировать аграриев переходить на альтернативные варианты:

Биоудобрения: активное использование переработанного коровьего навоза для уменьшения импортозависимости.

Дигестат: побочный продукт производства биогаза. Пока его использование ограничено экологическими нормами по выбросам азота, однако в рамках кризиса правила могут пересмотреть, несмотря на протесты экологов.

Сами запасы дефицитных минеральных удобрений в Европе планируют формировать и пополнять через механизм совместных централизованных закупок.

Почему ЕС не будет покупать дешевое сырье у РФ и Беларуси

Как отмечает издание Politico, предложенные шаги Еврокомиссии скорее долгосрочны. Самым простым и эффективным быстрым решением могла бы быть отмена дополнительных пошлин на продукцию из России и Беларуси.

Однако для официального Брюсселя такой шаг абсолютно "токсичный", поскольку покупка российских товаров будет финансировать войну против Украины. Еврокомиссия настаивает на сохранении действующих заградительных тарифов, введенных в июне прошлого года для уменьшения стратегической зависимости от агрессора.

Напомним, США обратились в Украину с просьбой посодействовать снятию ограничений с белорусских калийных удобрений. Администрация Дональда Трампа призывает Киев ослабить собственные импортные санкции против Минска и убедить страны ЕС восстановить калийный транзит через европейские порты, рассчитывая таким образом снизить экономическую зависимость Беларуси от Кремля.