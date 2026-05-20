В ЄС планують створити стратегічні запаси добрив, щоб врятувати посівну від стрибка цін

В ЄС планують створити стратегічні запаси добрив, щоб врятувати посівну від стрибка цін / Unsplash

Європейський Союз розглядає можливість формування кризових запасів добрив через ризики зриву цьогорічної посівної кампанії. Відповідний план дій Європейська комісія оприлюднила у вівторок, 19 травня.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на план Європейської комісії.

Головною причиною занепокоєння Брюсселя є війна між США та Іраном і блокування Ормузької протоки, через яку раніше проходила третина світового ринку добрив. Оскільки Європа сильно залежить від імпорту цієї продукції, стрімке здорожчання сировини загрожує не лише аграріям, а й може спровокувати різке зростання цін на харчові продукти для споживачів.

Субсидії фермерам та ставка на біоальтернативу

Щоб підтримати сільськогосподарський сектор, Єврокомісія запропонувала збільшити фінансовий розмір спеціального екстреного резерву. Загалом фінансування виділятимуть у межах Спільної аграрної політики ЄС (CAP), загальний бюджет якої складає 387 млрд євро.

Окрім цього, європейським урядам дозволять виплачувати пряму короткострокову допомогу фермерам. За задумом ЄК, ці кошти мають стимулювати аграріїв переходити на альтернативні варіанти:

  • Біодобрива: активне використання переробленого коров'ячого гною для зменшення імпортозалежності.
  • Дигестат: побічний продукт виробництва біогазу. Наразі його використання обмежене екологічними нормами щодо викидів азоту, проте в межах кризи правила можуть переглянути, попри протести екологів.

Самі ж запаси дефіцитних мінеральних добрив у Європі планують формувати та поповнювати через механізм спільних централізованих закупівель.

Чому ЄС не купуватиме дешеву сировину в РФ та Білорусі

Як зазначає видання Politico, запропоновані кроки Єврокомісії є радше довгостроковими. Найпростішим та найефективнішим швидким рішенням могло б стати скасування додаткових мит на продукцію з Росії та Білорусі.

Проте для офіційного Брюсселя такий крок є абсолютно "токсичним", оскільки купівля російських товарів фінансуватиме війну проти України. Єврокомісія наполягає на збереженні діючих загороджувальних тарифів, запроваджених у червні минулого року, задля зменшення стратегічної залежності від агресора.

Нагадаємо, США звернулися до України з проханням посприяти зняттю обмежень із білоруських калійних добрив. Адміністрація Дональда Трампа закликає Київ послабити власні імпортні санкції проти Мінська та переконати країни ЄС відновити калійний транзит через європейські порти, розраховуючи таким чином зменшити економічну залежність Білорусі від Кремля.

Автор:
Максим Кольц