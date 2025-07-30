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В ЕС в 2024 году спрос на нефть снизился на 8% по сравнению с 2019-м

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В ЕС в 2024 году спрос на нефть снизился на 8% по сравнению с 2019-м / Depositphotos

В 2024 году страны Европейского Союза зафиксировали заметное сокращение спроса на нефть: общий объем потребления в ЕС-27 составил 520,6 млн тонн, что на 8% меньше, чем в 2019 году. Такие данные обнародовала отраслевая ассоциация Fuels Europe.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Нафторинок".

Наибольшее снижение по объемам потребления произошло в Германии – минус 19 миллионов тонн – и во Франции, где спрос сократился на 8,1 миллиона тонн. В то же время, в процентном выражении наибольшее сокращение наблюдалось в Люксембурге (–20,9%) и Финляндии (–19,7%).

Примечательно, что даже после полного снятия карантинных ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, спрос на нефть в Евросоюзе не возобновился до 2019 года.

Вместе с тем, в ряде стран спрос на нефть вырос. В частности, в Болгарии он повысился на 22,6% (+0,9 млн. тонн), а на Мальте - на 9,4% (+0,2 млн. тонн).

Ассоциация Fuels Europe представляет интересы компаний нефтеперерабатывающей отрасли в Европе. Она объединяет ведущие предприятия, занимающиеся переработкой сырой нефти и производством нефтепродуктов в рамках ЕС.

Добавим, что цены на нефть выросли после заключения торгового соглашения между США и Европейским Союзом, а также на фоне возможного продления тарифной паузы с Китаем.

Автор:
Татьяна Гойденко