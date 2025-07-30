У ЄС у 2024 році попит на нафту знизився на 8% порівняно з 2019-м

У 2024 році країни Європейського Союзу зафіксували помітне скорочення попиту на нафту: загальний обсяг споживання в ЄС-27 становив 520,6 мільйона тонн, що на 8% менше, ніж у 2019 році. Такі дані оприлюднила галузева асоціація Fuels Europe.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Нафторинок".

Найбільше зниження за обсягами споживання відбулося в Німеччині — мінус 19 мільйонів тонн — та у Франції, де попит скоротився на 8,1 мільйона тонн. Водночас у відсотковому вираженні найбільше скорочення спостерігалося у Люксембурзі (–20,9%) та Фінляндії (–19,7%).

Примітно, що навіть після повного зняття карантинних обмежень, запроваджених через пандемію COVID-19, попит на нафту в Євросоюзі не відновився до рівня 2019 року.

Разом з тим, у кількох країнах попит на нафту зріс. Зокрема, в Болгарії він підвищився на 22,6% (+0,9 млн тонн), а на Мальті — на 9,4% (+0,2 млн тонн).

Асоціація Fuels Europe представляє інтереси компаній нафтопереробної галузі в Європі. Вона об’єднує провідні підприємства, що займаються переробкою сирої нафти та виробництвом нафтопродуктів у межах ЄС.

Додамо, що ціни на нафту зросли після підписання торговельної угоди між США та Європейським Союзом, а також на тлі можливого продовження тарифної паузи з Китаєм.