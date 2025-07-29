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В этом году Украина планирует привлечь $39 млрд внешнего финансирования — Свириденко

Юлия Свириденко
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Украина активно работает над привлечением $39 миллиардов внешнего финансирования до конца текущего года и уже готовит почву для стабильной финансовой поддержки в 2026 году.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Работаем с партнерами также на перспективу - чтобы обеспечить стабильность финансирования в 2026 году. Все запланированные августовские платежи поступят вовремя. Правительство выполнит все социальные обязательства перед гражданами в полном объеме", - подчеркнула Свириденко.

По ее словам, Кабмин также ожидает положительного решения Верховной Рады относительно изменений в госбюджет, которое позволит обеспечить потребности сектора безопасности и обороны. Речь идет о более чем 400 млрд грн дополнительных средств.

Напомним, в ближайшие недели представители Международного валютного фонда и правительства Украины планируют провести новый раунд обсуждений по государственному бюджету на 2026 год, а также оценку финансовых потребностей страны в среднесрочной перспективе.

Автор:
Татьяна Ковальчук