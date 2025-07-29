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Цього року Україна планує залучити $39 млрд зовнішнього фінансування — Свириденко

Юлія Свириденко
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Україна активно працює над залученням $39 мільярдів зовнішнього фінансування до кінця поточного року та вже готує ґрунт для стабільної фінансової підтримки у 2026 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

"Працюємо з партнерами також на перспективу — щоб забезпечити стабільність фінансування у 2026 році. Всі заплановані серпневі платежі надійдуть вчасно. Уряд виконає всі соціальні зобовʼязання перед громадянами у повному обсязі", наголосила Свириденко.

За її словами, Кабмін також очікує на позитивне рішення Верховної Ради щодо змін до держбюджету, яке дозволить забезпечити потреби сектору безпеки й оборони. Мова йдеся про понад 400 млрд грн додаткових коштів.

Нагадаємо, у найближчі тижні представники Міжнародного валютного фонду та уряду України планують провести новий раунд обговорень щодо державного бюджету на 2026 рік, а також оцінки фінансових потреб країни у середньостроковій перспективі.

Автор:
Тетяна Ковальчук