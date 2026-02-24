Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,30

+0,02

EUR

51,01

+0,09

Наличный курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,32

51,17

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Европе резко снизились продажи бензиновых автомобилей: в каких странах обвал наибольший

автосалон, автомобили, мужчина
В Европе рухнули продажи бензиновых автомобилей. / Freepik

В январе 2026 года продажи новых автомобилей в Европе сократились на 3,5% до 961 382 единиц. Самое существенное падение зафиксировано в сегменте бензиновых машин, регистрации которых упали на 26%, в то время как суммарная доля электрокаров и гибридов выросла до 69% рынка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Региональные показатели

Наиболее радикальные изменения зафиксированы в сегменте автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Регистрации бензиновых авто в Европе снизились на 26%. Продажи во Франции упали на 49%, в Германии – на 30%, а общий показатель регистраций в Норвегии сократился на 76% по сравнению с январем 2025 года.

Доля бензиновых авто на рынке Европы сократилась и теперь составляет немногим более 20% (против почти 33% в январе 2025 года).

В то же время наблюдается рост спроса на электрифицированные модели:

  • гибридные авто с зарядкой от сети (PHEV) – прирост 32%;
  • аккумуляторные электромобили (BEV) – прирост 14%;
  • гибридно-электрические авто (HEV) – прирост 6%.

Показатели ведущих производителей

Динамика продаж отдельных брендов в январе 2026 года продемонстрировала значительные разногласия:

  • BYD – рост на 165%;
  • Stellantis – прирост 6,7%;
  • Mercedes-Benz – прирост 2,8%;
  • Volkswagen – падение на 3,8%;
  • BMW – падение на 5,7%;
  • Toyota – падение на 13,4%;
  • Renault – падение на 15%;
  • Tesla – падение на 17% (снижение длится 13 месяцев подряд).

Рыночные и юридические факторы

Как отмечают аналитики, европейская автомобильная промышленность работает в условиях ужесточения конкуренции со стороны бюджетных китайских моделей и процессов декарбонизации. Дополнительным фактором неопределенности стало решение Верховного суда США, признавшего большинство американских торговых тарифов незаконными, что оказывает непосредственное влияние на условия международной торговли.

Рынок Украины

В январе 2026 года рынок электрокаров в Украине пережил прогнозируемый, но катастрофический обвал импорта — ввоз подержанных авто упал на рекордные 94,5% из-за возврата НДС. Единственным устоявшим сегментом стала внутренняя перепродажа, продемонстрировавшая двухкратный рост по сравнению с прошлым годом.

После декабрьского ажиотажа, когда импортеры пытались ввезти как можно больше машин до введения налога, январские показатели демонстрируют существенное понижение:

  • б/у электрокаров было ввезено лишь 1 374 единицы, что на -94,5% меньше, чем в декабре;
  • новые электрокары продемонстрировали падение на -85,2% в месяц (864 ед.).

Возврат 20% НДС мгновенно сделал импорт менее выгодным, заставив перевозчиков и покупателей взять паузу для адаптации к новым ценникам.

Напомним, на мировом авторынке произошла смена лидера : Toyota RAV4 возглавила рейтинг самых продаваемых автомобилей .

Автор:
Татьяна Ковальчук