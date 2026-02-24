В Европе резко снизились продажи бензиновых автомобилей: в каких странах обвал наибольший

В январе 2026 года продажи новых автомобилей в Европе сократились на 3,5% до 961 382 единиц. Самое существенное падение зафиксировано в сегменте бензиновых машин, регистрации которых упали на 26%, в то время как суммарная доля электрокаров и гибридов выросла до 69% рынка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Региональные показатели

Наиболее радикальные изменения зафиксированы в сегменте автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Регистрации бензиновых авто в Европе снизились на 26%. Продажи во Франции упали на 49%, в Германии – на 30%, а общий показатель регистраций в Норвегии сократился на 76% по сравнению с январем 2025 года.

Доля бензиновых авто на рынке Европы сократилась и теперь составляет немногим более 20% (против почти 33% в январе 2025 года).

В то же время наблюдается рост спроса на электрифицированные модели:

гибридные авто с зарядкой от сети (PHEV) – прирост 32%;

аккумуляторные электромобили (BEV) – прирост 14%;

гибридно-электрические авто (HEV) – прирост 6%.

Показатели ведущих производителей

Динамика продаж отдельных брендов в январе 2026 года продемонстрировала значительные разногласия:

BYD – рост на 165%;

Stellantis – прирост 6,7%;

Mercedes-Benz – прирост 2,8%;

Volkswagen – падение на 3,8%;

BMW – падение на 5,7%;

Toyota – падение на 13,4%;

Renault – падение на 15%;

Tesla – падение на 17% (снижение длится 13 месяцев подряд).

Рыночные и юридические факторы

Как отмечают аналитики, европейская автомобильная промышленность работает в условиях ужесточения конкуренции со стороны бюджетных китайских моделей и процессов декарбонизации. Дополнительным фактором неопределенности стало решение Верховного суда США, признавшего большинство американских торговых тарифов незаконными, что оказывает непосредственное влияние на условия международной торговли.

Рынок Украины

В январе 2026 года рынок электрокаров в Украине пережил прогнозируемый, но катастрофический обвал импорта — ввоз подержанных авто упал на рекордные 94,5% из-за возврата НДС. Единственным устоявшим сегментом стала внутренняя перепродажа, продемонстрировавшая двухкратный рост по сравнению с прошлым годом.

После декабрьского ажиотажа, когда импортеры пытались ввезти как можно больше машин до введения налога, январские показатели демонстрируют существенное понижение:

б/у электрокаров было ввезено лишь 1 374 единицы, что на -94,5% меньше, чем в декабре;

новые электрокары продемонстрировали падение на -85,2% в месяц (864 ед.).

Возврат 20% НДС мгновенно сделал импорт менее выгодным, заставив перевозчиков и покупателей взять паузу для адаптации к новым ценникам.

