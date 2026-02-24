У Європі різко знизилися продажі бензинових автомобілів: у яких країнах обвал найбільший

У січні 2026 року продажі нових автомобілів у Європі скоротилися на 3,5% до 961 382 одиниць. Найсуттєвіше падіння зафіксовано в сегменті бензинових машин, реєстрації яких впали на 26%, тоді як сумарна частка електрокарів та гібридів зросла до 69% ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Регіональні показники

Найбільш радикальні зміни зафіксовані в сегменті автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння Реєстрації бензинових авто в Європі знизились на 26%. Продажі у Франції впали на 49%, у Німеччині — на 30%, а загальний показник реєстрацій у Норвегії скоротився на 76% порівняно з січнем 2025 року.

Частка бензинових авто на ринку Європи скоротилася і тепер становить трохи більше 20% (проти майже 33% у січні 2025 року).

Водночас спостерігається зростання попиту на електрифіковані моделі:

гібридні авто із заряджанням від мережі (PHEV) — приріст 32%;

акумуляторні електромобілі (BEV) — приріст 14%;

гібридно-електричні авто (HEV) — приріст 6%.

Показники провідних виробників

Динаміка продажів окремих брендів у січні 2026 року продемонструвала значні розбіжності:

BYD — зростання на 165%;

Stellantis — приріст 6,7%;

Mercedes-Benz — приріст 2,8%;

Volkswagen — падіння на 3,8%;

BMW — падіння на 5,7%;

Toyota — падіння на 13,4%;

Renault — падіння на 15%;

Tesla — падіння на 17% (зниження триває 13 місяців поспіль).

Ринкові та юридичні чинники

Як зазначають аналітики, європейська автомобільна промисловість працює в умовах посилення конкуренції з боку бюджетних китайських моделей та процесів декарбонізації. Додатковим фактором невизначеності стало рішення Верховного суду США, який визнав більшість американських торговельних тарифів незаконними, що безпосередньо впливає на умови міжнародної торгівлі.

Ринок України

У січні 2026 року ринок електрокарів в Україні пережив прогнозований, але катастрофічний обвал імпорту — ввезення вживаних авто впало на рекордні 94,5% через повернення ПДВ. Єдиним сегментом, що встояв, став внутрішній перепродаж, який продемонстрував двократне зростання порівняно з минулим роком.

Після грудневого ажіотажу, коли імпортери намагалися завезти якомога більше машин до введення податку, січневі показники демонструють суттєве зниження:

вживаних електрокарів було ввезено лише 1 374 одиниці, що на -94,5% менше, ніж у грудні;

нові електрокари продемонстрували падіння на -85,2% за місяць (864 од.).

Повернення 20% ПДВ миттєво зробило імпорт менш вигідним, змусивши перевізників та покупців взяти паузу для адаптації до нових цінників.

