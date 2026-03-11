В феврале в Украине разминировали около 1 тыс. га агроземель

В феврале в рамках государственной программы компенсации стоимости разминирования агроземель операторы очистили 970 гектаров. Средняя стоимость разминирования составила 67,2 тыс. грн/га.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Минэкономики.

9 соглашений по разминированию агроземель исполнены. Еще по 21 договору операторы противоминной деятельности приступили к очистке более 3,3 тыс. га сельхозземель, стоимость таких услуг – 220,1 млн грн.

82 договора уже завершены – полностью разминированы 14,6 тыс. гектаров земли.

Всего сейчас работы продолжаются по 37 договорам на агроучастках площадью около 8 тыс. га. Стоимость таких работ составила около 854,5 млн грн. Государственная программа компенсации стоимости разминирования земель сельскохозяйственного назначения финансируется в рамках реализации Плана Украины (Ukraine Facility Plan) – инструмента финансовой поддержки Европейского Союза.

Напомним, правительство ввело Порядок и механизм определения зон рискованного земледелия .