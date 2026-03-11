Запланована подія 2

У лютому в Україні розмінували майже 1 тис. га агроземель

міна, розмінування
За 2025 рік в Україні розміновно понад 12 000 гектарів сільгоспземель / Центр гуманітарного розмінування

У лютому в межах державної програми компенсації вартості розмінування агроземель оператори очистили 970 гектарів. Середня вартість розмінування склала 67,2 тис. грн за гектар.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в Мінекономіки.

9 угод з розмінування агроземель виконані. Ще за 21 договором оператори протимінної діяльності розпочали очищення понад 3,3 тис. га сільгоспземель, вартість таких послуг – 220,1 млн грн. 

82 договори вже завершено – повністю розміновані 14,6 тис. гектарів землі. 

Загалом зараз роботи тривають за 37 договорами на агроділянках площею близько 8 тис. га. Вартість таких робіт склала майже 854,5 млн грн. Державна програма компенсації вартості розмінування земель сільськогосподарського призначення фінансується в межах реалізації Плану України (Ukraine Facility Plan) – інструменту фінансової підтримки від Європейського Союзу.

Нагадаємо, уряд запровадив Порядок і механізм визначення зон ризикованого землеробства

Автор:
Ольга Сич