В Генштабе опровергли заявления Минобороны РФ о нарушении Украиной условий прекращения огня по энергообъектам

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины официально опроверг заявление Минобороны РФ о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня в отношении энергетических объектов.

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Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

Как отмечается, в течение 25-26 марта Силы обороны Украины не совершали атаки беспилотниками на энергетические объекты в Курской и Брянской областях России, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами Крыма.

"Следует отметить, что военное ведомство страны-агрессора распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы затягивать войну, продолжать лживую пропаганду и типичные российские попытки обмануть мир", — говорится в сообщении.

Стоит добавить, что ранее российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ писали, что якобы ночью 26 марта у побережья временно оккупированного Крыма были сбиты два украинских БПЛА, а объектом атаки якобы было наземное оборудование Глебовского хранилища газа.

Переговоры в Саудовской Аравии

25 марта в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялся новый раунд переговоров между украинской и американской делегациями. Стороны согласились обеспечить безопасное судоходство в Черном море. Кроме того, стороны договорились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.

Напомним, 18 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны согласились, что путь в мир начнется с прекращения обстрелов энергетики.