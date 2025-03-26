У Генштабі спростували заяви РФ про порушення Україною умов припинення вогню по енергообʼєктах

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно спростував заяву Міноборони РФ про нібито порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних обʼєктів.

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Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

Як зазначається, протягом 25-26 березня Сили оборони України не здійснювали атак безпілотниками на енергетичні об'єкти в Курській та Брянській областях Росії, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами Криму.

"Слід наголосити, що військове відомство країни-агресора поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути світ", - йдеться в повідомленні.

Варто додати, раніше російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ писали, що нібито вночі 26 березня біля узбережжя тимчасово окупованого Криму було збито два українські БпЛА, а об'єктом атаки нібито було наземне обладнання Глібівського сховища газу.

Переговори в Саудівській Аравії

25 березня, в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбувся новий раунд перемовин між українською та американською делегаціями. Аналогічні переговори пройшли між США та РФ. Всі сторони погодилися забезпечити безпечне судноплавство в Чорному морі. Крім того, сторони домовилися розробити заходи для реалізації угоди про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії та України.

Нагадаємо, 18 березня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони погодилися, що шлях до миру розпочнеться з припинення обстрілів енергетики.