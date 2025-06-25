В I квартале сектор электронных коммуникаций заработал более 30 млрд грн

Украинский рынок электронных коммуникаций демонстрирует стабильный рост, несмотря на полномасштабную агрессию России, разрушение инфраструктуры и сложную ситуацию безопасности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления почтовых услуг.

В I квартале 2025 года общие доходы сектора электронных коммуникаций достигли 30,5 млрд грн, что на 24,5% больше, чем в тот же период 2024 года.

В сегменте мобильной связи доходы за первый квартал 2025 года составили 19,1 млрд грн, что на 29,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 33% и составил 131,5 грн. В то же время, общее количество активных SIM-карт уменьшилось на 2,7% — до 48,4 млн. Рост ARPU регулятор объясняет, прежде всего, повышением розничной стоимости мобильных услуг.

В сфере фиксированного Интернета также зафиксирована положительная динамика. Доходы провайдеров выросли на 8,8% и составили 6,1 млрд. грн. Средний доход на одну подключенную линию (ARPU) повысился на 8,3% – до 246,9 грн. Количество подключенных линий осталось почти неизменным, продемонстрировав незначительный рост на 0,3% — до 8,2 млн.

В общей сложности отчетность подали около 90% зарегистрированных поставщиков, однако по сравнению с І кварталом 2024 года существенно сократилось количество провайдеров, отчитывающихся о фиксированном доступе в Интернет — с 3200 до 1900. При этом около 1400 компаний сообщили о временном прекращении деятельности.

Регулятор продолжит мониторинг изменений и при необходимости будет инициировать корректировку требований к отчетности, чтобы сохранить точность и эффективность анализа рынка.

Напомним, недавно НКЭК запустила новый сервис для проверки скорости интернет-соединения – QoS Tool – Speedtest. Этот инструмент разработан в партнерстве с Ookla и призван помочь потребителям измерять ключевые параметры качества интернет-услуг, а также собирать данные для их дальнейшего анализа.