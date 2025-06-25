У І кварталі сектор електронних комунікацій заробив понад 30 млрд грн

Український ринок електронних комунікацій демонструє стабільне зростання попри повномасштабну агресію Росії, руйнування інфраструктури та складну безпекову ситуацію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на звіт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання поштових послуг.

У І кварталі 2025 року загальні доходи сектору електронних комунікацій сягнули 30,5 млрд грн, що на 24,5% більше, ніж у той самий період 2024 року. Основним джерелом доходу став мобільний зв’язок, який забезпечує не лише зв’язок, але й розширення покриття 4G, незважаючи на втрати інфраструктури.

У сегменті мобільного зв’язку доходи за перший квартал 2025 року склали 19,1 млрд грн, що на 29,7% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Середній дохід на одного абонента (ARPU) зріс на 33% і становив 131,5 грн. Водночас загальна кількість активних SIM-карт зменшилася на 2,7% — до 48,4 млн. Зростання ARPU регулятор пояснює насамперед підвищенням роздрібної вартості мобільних послуг.

У сфері фіксованого Інтернету також зафіксовано позитивну динаміку. Доходи провайдерів зросли на 8,8% і склали 6,1 млрд грн. Середній дохід на одну підключену лінію (ARPU) підвищився на 8,3% — до 246,9 грн. Кількість підключених ліній залишилася майже незмінною, продемонструвавши незначне зростання на 0,3% — до 8,2 млн.

Загалом звітність подали близько 90% зареєстрованих постачальників, проте у порівнянні з І кварталом 2024 року суттєво скоротилася кількість провайдерів, які звітують про фіксований доступ до Інтернету — з 3200 до 1900. При цьому приблизно 1400 компаній повідомили про тимчасове припинення діяльності.

Регулятор продовжить моніторинг змін і за потреби ініціюватиме коригування вимог до звітності, щоб зберегти точність та ефективність аналізу ринку.

Нагадаємо, нещодавно НКЕК, запустила новий сервіс для перевірки швидкості інтернет-з’єднання – QoS Tool – Speedtest. Цей інструмент розроблений у партнерстві з компанією Ookla та покликаний допомогти споживачам вимірювати ключові параметри якості інтернет-послуг, а також збирати дані для їх подальшого аналізу.