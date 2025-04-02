В Казахстане открыли месторождение редкоземельных металлов в объеме 20 млн тонн

Казахстанские геологи на участке Куюктиколь обнаружили месторождение редкоземельных металлов, ресурсы которого могут достигать более 20 миллионов тонн. Участок расположен в 300 км к юго-востоку от Астаны.

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Об этом 2 апреля сообщил акимат региона (исполнительный орган исполнительной власти в Казахстане).

"Общие расчетные запасы редкоземельных металлов на глубине 300 метров в Новоказахстанском районе превышают 20 млн тонн при среднем содержании редкоземельных элементов около 700 г/т", — говорится в сообщении.

Предварительно обнаружены такие редкоземельные металлы, как неодим, церий, лантан и иттрий.

Наиболее перспективными для разработки являются участки Иргиза и Дос 2, где общее содержание редкоземельных элементов превышает 0,1%, а в отдельных пробах достигает 0,25% и выше.

Выявленное месторождение в будущем может сделать Казахстан мировым лидером по запасам редкоземельных элементов, что повлияет на инвестиционную привлекательность и экономическое развитие страны.

Если расчеты специалистов подтвердятся, то по размеру запасов Казахстан уступит только Китай и Бразилию. Какие компании могут заняться разработкой месторождений и когда, не уточняется.

Напомним, российский фонд национального благосостояния планирует разрабатывать месторождения редкоземельных элементов в стране и заинтересован в сотрудничестве с американскими компаниями.