У Казахстані відкрили родовище рідкісноземельних металів обсягом 20 млн тонн

Казахстанські геологи на ділянці Куюктиколь виявили родовище рідкісноземельних металів, ресурси якого можуть сягати понад 20 мільйонів тонн. Ділянка розташована в 300 км на південний схід від Астани.

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Про це 2 квітня повідомив акимат региона (виконавчий орган виконавчої влади в Казахстані).

"Загальні розрахункові запаси рідкоземельних металів на глибині 300 метрів в Новоказахстанському районі перевищують 20,0 млн тонн при середньому вмісті рідкоземельних елементів близько 700 г/т", — йдеться у повідомленні.

Попередньо виявлені виявлені такі рідкісноземельні метали, як неодим, церій, лантан та ітрій.

Найбільш перспективними для розробки є ділянки Іргиз і Дос 2, де загальний вміст рідкоземельних елементів перевищує 0,1%, а в окремих пробах досягає 0,25% і вище.

Виявлене родовище у майбутньому може зробити Казахстан світовим лідером із запасів рідкісноземельних елементів, що вплине на інвестиційну привабливість та економічний розвиток країни.

Якщо розрахунки спеціалістів підтвердяться, то за розміром запасів Казахстан поступиться лише Китаю та Бразилії. Які компанії можуть зайнятися розробкою родовищ і коли, не уточнюється.

Нагадаємо, російський фонд національного добробуту планує розробляти родовища рідкоземельних елементів у країні та зацікавлений у співпраці з американськими компаніями.