В Киеве без тепла остаются почти 800 домов

квартира женщины батарея отопления
В Киеве возобновляют теплоснабжение / Freepik

В Киеве после последней массированной атаки РФ без теплоснабжения остаются еще около 800 жилых домов. Проблемы с отоплением фиксируют в Печерском, части Голосеевского и Соломенского районов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует городской голова Виталий Кличко.

В Киеве возобновляют теплоснабжение

"В результате повреждений инфраструктуры города после последней массированной атаки врага без теплоснабжения было 6 тысяч многоэтажек", - написал он.

Ремонтно-восстановительные работы в Киеве продолжаются в круглосуточном режиме. К работам привлечены как коммунальные службы, так и энергетики, работающие днем и ночью.

Ситуация с энергоснабжением в столице остается сложной, ведь от стабильной работы энергосистемы зависит предоставление коммунальных услуг.

Коммунальные предприятия и энергетические службы принимают все возможные меры, чтобы в чрезвычайных условиях обеспечить жителей города необходимыми услугами.

Напомним, 12 января в результате очередной ночной атаки российских войск по   объектах энергетической инфраструктуры в Украине были обесточены потребители в ряде регионов. Перебои с электроснабжением фиксировались в Одесской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Черниговской областях.

Заметим, из-за существенного похолодания возможны дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков из-за налипания снега на линии электропередач.

Автор:
Ольга Опенько