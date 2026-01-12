Запланована подія 2

У Києві без тепла залишаються майже 800 будинків

квартира жінки батарея опалення
У Києві відновлюють теплопостачання / Freepik

У Києві після останньої масованої атаки РФ без теплопостачання залишаються ще майже 800 житлових будинків. Проблеми з опаленням фіксують у Печерському, частині Голосіївського та Соломʼянського районів.

Як пише Delo.ua, про це інформує міський голова Віталій Кличко.

У Києві відновлюють теплопостачання

"Внаслідок пошкоджень інфраструктури міста після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання були 6 тисяч багатоповерхівок", - написав він.

Ремонтно-відновлювальні роботи в Києві тривають у цілодобовому режимі. До робіт залучені як комунальні служби, так і енергетики, які працюють удень і вночі.

Ситуація з енергопостачанням у столиці залишається складною, адже від стабільної роботи енергосистеми залежить надання комунальних послуг.

Комунальні підприємства та енергетичні служби вживають усіх можливих заходів, щоб у надзвичайних умовах забезпечити мешканців міста необхідними послугами.

Нагадаємо, 12 січня внаслідок чергової нічної атаки російських військ по об’єктах енергетичної інфраструктури в Україні було знеструмлено споживачів у низці регіонів.  Перебої з електропостачанням фіксувалися в Одеській, Житомирській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях.

Зауважимо, через суттєве похолодання можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач.

Автор:
Ольга Опенько