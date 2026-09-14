В Киеве часть ЦНАПов будет принимать посетителей во время "желтой" тревоги

В Киеве часть центров предоставления административных услуг будет продолжать принимать граждан во время желтого уровня воздушной опасности. Речь идет об отделениях, которые имеют обустроенные подвальные, цокольные помещения или укрытия. В то же время, во время красного уровня тревоги работу будут прекращать все столичные ЦНАПы.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение пресс-службы КГГА.

"Желтый" уровень тревоги в Киеве

Во время "желтого" уровня тревоги прием граждан в безопасных помещениях будут продолжать следующие отделения:

Департамент ЦНАП – Днепровская набережная, 19-Б, прием в укрытии;

Голосеевский район – проспект Голосеевский, 42, цокольный этаж; проспект Науки, 43, подвальное помещение;

Деснянский район – проспект Червоной Калины, 29; проспект Лесной, 39-А; проспект Червоной Калины, 15;

Днепровский район - бульвар Ивана Котляревского, 1/1, подвальное помещение;

Шевченковский район - ул. Богдана Хмельницкого, 24, подвальное помещение.

Отдельно определены ЦНАПы, которые будут работать на желтом уровне только по предварительной записи . Это отделение Соломенского района по адресам: проспект Воздушных сил, 41, проспект Воздушных сил, 40 и бульвар Чоколовский, 40. Прием там будут проводить в цокольном помещении.

В то же время, в случае объявления " красного уровня" воздушной опасности все столичные ЦНАПы будут прекращать работу. Работники и посетители должны немедленно пройти к ближайшим укрытиям.

Есть также отделение, где сервис прекращается уже во время желтого уровня. Это ЦНАПы по следующим адресам:

Дарницкий район – ул. Степана Олейника, 21; Харьковское шоссе, 176-Г;

Оболонский район – ул. Левко Лукьяненко, 16; ул. Озерная, 18-А;

Печерский район – ул. Михаила Емельяновича-Павленко, 15; ул. Цитадельная, 4/7;

Подольский район - ул. Константиновская, 9/6; ул. Перемышльская, 14/14; ул. Ярославская, 31-Б;

Святошинский район - проспект Берестейский, 97; ул. Игната Юры, 14-Б.

В городских властях призывают киевлян учитывать новые правила при планировании визитов в ЦНАПы. В то же время, горожанам напоминают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу направляться до ближайшего укрытия после объявления опасности.

Напомним, с 10 сентября новые правила уже повлияли и на другие сферы работы столицы. Часть киевских ТРЦ, в том числе Dream, Retroville и River Mall, продолжает работать во время "желтой" тревоги, но при "красном" уровне они полностью закрываются.