UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,55

-0,00

EUR

51,64

--0,13

Наличный курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,19

51,94

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

В Киеве часть ЦНАПов будет принимать посетителей во время "желтой" тревоги

документы
В Киеве изменили правила работы ЦНАПов во время воздушной тревоги / Depositphotos

В Киеве часть центров предоставления административных услуг будет продолжать принимать граждан во время желтого уровня воздушной опасности. Речь идет об отделениях, которые имеют обустроенные подвальные, цокольные помещения или укрытия. В то же время, во время красного уровня тревоги работу будут прекращать все столичные ЦНАПы.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение пресс-службы КГГА.

"Желтый" уровень тревоги в Киеве

Во время "желтого" уровня тревоги прием граждан в безопасных помещениях будут продолжать следующие отделения:

  • Департамент ЦНАП – Днепровская набережная, 19-Б, прием в укрытии;
  • Голосеевский район – проспект Голосеевский, 42, цокольный этаж; проспект Науки, 43, подвальное помещение;
  • Деснянский район – проспект Червоной Калины, 29; проспект Лесной, 39-А; проспект Червоной Калины, 15;
  • Днепровский район - бульвар Ивана Котляревского, 1/1, подвальное помещение;
  • Шевченковский район - ул. Богдана Хмельницкого, 24, подвальное помещение.

Отдельно определены ЦНАПы, которые будут работать на желтом уровне только по предварительной записи . Это отделение Соломенского района по адресам: проспект Воздушных сил, 41, проспект Воздушных сил, 40 и бульвар Чоколовский, 40. Прием там будут проводить в цокольном помещении.

В то же время, в случае объявления " красного уровня" воздушной опасности все столичные ЦНАПы будут прекращать работу. Работники и посетители должны немедленно пройти к ближайшим укрытиям.

Есть также отделение, где сервис прекращается уже во время желтого уровня. Это ЦНАПы по следующим адресам:

  • Дарницкий район – ул. Степана Олейника, 21; Харьковское шоссе, 176-Г;
  • Оболонский район – ул. Левко Лукьяненко, 16; ул. Озерная, 18-А;
  • Печерский район – ул. Михаила Емельяновича-Павленко, 15; ул. Цитадельная, 4/7;
  • Подольский район - ул. Константиновская, 9/6; ул. Перемышльская, 14/14; ул. Ярославская, 31-Б;
  • Святошинский район - проспект Берестейский, 97; ул. Игната Юры, 14-Б.

В городских властях призывают киевлян учитывать новые правила при планировании визитов в ЦНАПы. В то же время, горожанам напоминают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу направляться до ближайшего укрытия после объявления опасности.

Напомним, с 10 сентября новые правила уже повлияли и на другие сферы работы столицы. Часть киевских ТРЦ, в том числе Dream, Retroville и River Mall, продолжает работать во время "желтой" тревоги, но при "красном" уровне они полностью закрываются.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности