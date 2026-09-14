У Києві частина ЦНАПів прийматиме відвідувачів під час "жовтої" тривоги

У Києві частина Центрів надання адміністративних послуг продовжуватиме приймати громадян під час жовтого рівня повітряної небезпеки. Йдеться про відділення, які мають облаштовані підвальні, цокольні приміщення або укриття. Водночас під час червоного рівня тривоги роботу припинятимуть усі столичні ЦНАПи.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на повідомлення пресслужби КМДА.

"Жовтий" рівень тривоги у Києві

Під час "жовтого" рівня тривоги прийом громадян у безпечних приміщеннях продовжуватимуть такі відділення:

Департамент ЦНАП - Дніпровська набережна, 19-Б, прийом в укритті;

Голосіївський район - проспект Голосіївський, 42, цокольний поверх; проспект Науки, 43, підвальне приміщення;

Деснянський район - проспект Червоної Калини, 29; проспект Лісовий, 39-А; проспект Червоної Калини, 15;

Дніпровський район — бульвар Івана Котляревського, 1/1, підвальне приміщення;

Шевченківський район — вул. Богдана Хмельницького, 24, підвальне приміщення.

Окремо визначені ЦНАПи, які працюватимуть під час жовтого рівня лише за попереднім записом. Це відділення Солом’янського району за адресами: проспект Повітряних Сил, 41, проспект Повітряних Сил, 40 та бульвар Чоколівський, 40. Прийом там проводитимуть у цокольному приміщенні.

Водночас у разі оголошення "червоного рівня" повітряної небезпеки всі столичні ЦНАПи припинятимуть роботу. Працівники та відвідувачі мають негайно пройти до найближчих укриттів.

Є також відділення, де обслуговування припиняється вже під час жовтого рівня. Це ЦНАПи за такими адресами:

Дарницький район - вул. Степана Олійника, 21; Харківське шосе, 176-Г;

Оболонський район - вул. Левка Лук’яненка, 16; вул. Озерна, 18-А;

Печерський район - вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15; вул. Цитадельна, 4/7;

Подільський район — вул. Костянтинівська, 9/6; вул. Перемишльська, 14/14; вул. Ярославська, 31-Б;

Святошинський район — проспект Берестейський, 97; вул. Гната Юри, 14-Б.

У міській владі закликають киян враховувати нові правила під час планування візитів до ЦНАПів. Водночас містянам нагадують не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу прямувати до найближчого укриття після оголошення небезпеки.

Нагадаємо, з 10 вересня нові правила вже вплинули й на інші сфери роботи столиці. Частина київських ТРЦ, зокрема Dream, Retroville та River Mall, продовжує працювати під час "жовтої" тривоги, але за "червоного" рівня вони повністю зачиняються.