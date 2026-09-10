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В Киеве частично перекроют мост Патона: какой график ограничений и схема движения
В Киеве на мосту им. Е. О. Патона временно ограничат движение транспорта из-за проведения ремонтных работ. Ограничения будут действовать с 15:00 пятницы, 11 сентября, до 07:00 понедельника, 14 сентября
Об этом информирует Dilo со ссылкой на КГГА .
Сообщается, что специалисты будут ремонтировать участок мостового перехода в направлении с левого на правый берег Днепра (в сторону бульвара Николая Михновского).
Ремонтные работы будут производиться во второй полосе движения. На время их выполнения проезд транспорта будет организован первой и третьей полосами.
В КП "Киевавтодоргород" извиняются за временные неудобства и призывают водителей учитывать эти ограничения при планировании своих маршрутов по городу.
Напомним, в начале сентября Киев сменил режим работы мостов во время воздушных тревог. Тогда для Южного и Подольского мостов предусмотрено технологическое перекрытие на 30 минут после объявления и отбоя тревоги.