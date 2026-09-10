UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,65

+0,18

EUR

51,99

+0,35

Наличный курс:

USD

44,78

44,65

EUR

52,19

51,96

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

В Киеве частично перекроют мост Патона: какой график ограничений и схема движения

мост им. Е. О. Патона
На мосту Патона в Киеве частично перекроют движение

В Киеве на мосту им. Е. О. Патона временно ограничат движение транспорта из-за проведения ремонтных работ. Ограничения будут действовать с 15:00 пятницы, 11 сентября, до 07:00 понедельника, 14 сентября

Об этом информирует Dilo со ссылкой на КГГА .

Сообщается, что специалисты будут ремонтировать участок мостового перехода в направлении с левого на правый берег Днепра (в сторону бульвара Николая Михновского).

Ремонтные работы будут производиться во второй полосе движения. На время их выполнения проезд транспорта будет организован первой и третьей полосами.

В КП "Киевавтодоргород" извиняются за временные неудобства и призывают водителей учитывать эти ограничения при планировании своих маршрутов по городу.

Фото 2 — В Киеве частично перекроют мост Патона: какой график ограничений и схема движения

Напомним, в начале сентября Киев сменил режим работы мостов во время воздушных тревог. Тогда для Южного и Подольского мостов предусмотрено технологическое перекрытие на 30 минут после объявления и отбоя тревоги.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности