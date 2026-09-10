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У Києві частково перекриють міст Патона: який графік обмежень та схема руху

міст ім. Є. О. Патона
На мосту Патона в Києві частково перекриють рух

У Києві на мосту ім. Є. О. Патона тимчасово обмежать рух транспорту через проведення ремонтних робіт. Обмеження діятимуть із 15:00 п'ятниці, 11 вересня, до 07:00 понеділка, 14 вересня

Про це інформує Dilo з посиланням на КМДА.

Повідомляється, що фахівці ремонтуватимуть ділянку мостового переходу в напрямку з лівого на правий берег Дніпра (у бік бульвару Миколи Міхновського).

Ремонтні роботи проводитимуть у другій смузі руху. На час їх виконання проїзд транспорту буде організовано першою та третьою смугами.

У  КП "Київавтошляхміст" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати ці обмеження під час планування своїх маршрутів містом.

Фото 2 — У Києві частково перекриють міст Патона: який графік обмежень та схема руху

Нагадаємо, на початку вересня Київ змінив режим роботи мостів під час повітряних тривог. Тоді для Південного та Подільського мостів передбачили технологічні перекриття на 30 хвилин після оголошення та відбою тривоги.

Автор:
Тетяна Бесараб

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