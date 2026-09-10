В Киеве коммунальные аптеки будут закрывать во время тревог: новые правила

Коммунальное предприятие "Фармация" ввело новый регламент работы своих аптек в Киеве. Режим функционирования аптек теперь будет напрямую зависеть от текущего уровня ситуации безопасности в городе.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Как отмечается, новые правила приняты во исполнение постановления Кабинета Министров Украины и соответствующего решения Совета обороны города Киева.

Согласно обновленным регламентам, вводится четкий порядок действий:

"Красный" уровень опасности: работу аптек сети будут немедленно приостановлены. В этот период полностью прекращается отпуск товаров и останавливаются все производственные процессы. Работники и посетители обязаны немедленно покинуть помещение и перейти к ближайшим укрытиям. Возобновление работы будет происходить только после официальной отмены уровня угрозы и при условии безопасности для граждан.

работу аптек сети будут немедленно приостановлены. В этот период полностью прекращается отпуск товаров и останавливаются все производственные процессы. Работники и посетители обязаны немедленно покинуть помещение и перейти к ближайшим укрытиям. Возобновление работы будет происходить только после официальной отмены уровня угрозы и при условии безопасности для граждан. Желтый уровень угрозы: аптечные учреждения и их структурные подразделения будут продолжать функционировать в штатном режиме.

В КП "Фармация" подчеркивают, что ключевым приоритетом изменений является сохранение жизни и здоровья людей при повышенной угрозе.

Жителям столицы рекомендуют во время объявления воздушной тревоги прежде всего заботиться о собственной безопасности и направляться в защитные сооружения.

Напомним, с 10 сентября киевские торговые центры переходят на новый режим работы во время воздушных тревог. Dream, Retroville, River Mall и Victoria Gardens будут продолжать работу при “желтом” уровне угрозы, тогда как во время “красной” тревоги будут полностью закрываться.