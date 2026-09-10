У Києві комунальні аптеки закриватимуть під час тривог: нові правила

Комунальне підприємство “Фармація” запровадило новий регламент роботи своїх аптек у Києві. Режим функціонування аптек відтепер безпосередньо залежатиме від поточного рівня безпекової ситуації в місті.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Як зазначається, нові правила ухвалені на виконання постанови Кабінету Міністрів України та відповідного рішення Ради оборони міста Києва.

Згідно з оновленими регламентами, запроваджується чіткий порядок дій:

"Червоний" рівень небезпеки: роботу аптек мережі негайно призупинятимуть. У цей період повністю припиняється відпуск товарів та зупиняються всі виробничі процеси. Працівники та відвідувачі зобов'язані негайно залишити приміщення й перейти до найближчих укриттів. Відновлення роботи відбуватиметься лише після офіційного скасування рівня загрози та за умови безпечності для громадян.

роботу аптек мережі негайно призупинятимуть. У цей період повністю припиняється відпуск товарів та зупиняються всі виробничі процеси. Працівники та відвідувачі зобов'язані негайно залишити приміщення й перейти до найближчих укриттів. Відновлення роботи відбуватиметься лише після офіційного скасування рівня загрози та за умови безпечності для громадян. "Жовтий" рівень загрози: аптечні заклади та їхні структурні підрозділи продовжуватимуть функціонувати у штатному режимі.

У КП "Фармація" підкреслюють, що ключовим пріоритетом змін є збереження життя та здоров’я людей під час підвищеної загрози.

Жителям столиці рекомендують під час оголошення повітряної тривоги насамперед дбати про власну безпеку та прямувати до захисних споруд.

Нагадаємо, з 10 вересня київські торгові центри переходять на новий режим роботи під час повітряних тривог. Dream, Retroville, River Mall та Victoria Gardens продовжуватимуть роботу при “жовтому” рівні загрози, тоді як під час “червоної” тривоги повністю зачинятимуться.