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В Киеве на день ограничат движение по Южному мосту: как будет двигаться транспорт
В Киеве 26 сентября частично ограничат движение по Южному мосту. На эстакаде в направлении Корчеватого будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Ремонт Южного моста
Ремонтные работы будут проводить на эстакаде в направлении Корчеватого – с левого на правый берег Днепра. Специалисты будут работать во второй полосе движения.
На время ремонта транспорт будет пропускаться крайней правой полосой.
В коммунальном предприятии призвали водителей учесть временные ограничения при планировании маршрутов и извинились за возможные неудобства.
Напомним, в Киеве частично ограничивали движение по мосту Патона. На участке по направлению с левого на правый берег Днепра ремонтировали вторую полосу.