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Новости
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В Киеве на день ограничат движение по Южному мосту: как будет двигаться транспорт

южный мост
В Киеве 26 сентября ограничат движение по Южному мосту из-за ремонта

В Киеве 26 сентября частично ограничат движение по Южному мосту. На эстакаде в направлении Корчеватого будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Ремонт Южного моста

Ремонтные работы будут проводить на эстакаде в направлении Корчеватого – с левого на правый берег Днепра. Специалисты будут работать во второй полосе движения.

На время ремонта транспорт будет пропускаться крайней правой полосой.

В коммунальном предприятии призвали водителей учесть временные ограничения при планировании маршрутов и извинились за возможные неудобства.

Фото 2 — В Киеве на день ограничат движение по Южному мосту: как будет двигаться транспорт

Напомним, в Киеве частично ограничивали движение по мосту Патона. На участке по направлению с левого на правый берег Днепра ремонтировали вторую полосу.

Автор:
Ольга Опенько
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