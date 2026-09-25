В Киеве на день ограничат движение по Южному мосту: как будет двигаться транспорт

В Киеве 26 сентября частично ограничат движение по Южному мосту. На эстакаде в направлении Корчеватого будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Ремонт Южного моста

Ремонтные работы будут проводить на эстакаде в направлении Корчеватого – с левого на правый берег Днепра. Специалисты будут работать во второй полосе движения.

На время ремонта транспорт будет пропускаться крайней правой полосой.

В коммунальном предприятии призвали водителей учесть временные ограничения при планировании маршрутов и извинились за возможные неудобства.

Напомним, в Киеве частично ограничивали движение по мосту Патона. На участке по направлению с левого на правый берег Днепра ремонтировали вторую полосу.