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Дата публікації

У Києві на день обмежать рух Південним мостом: як рухатиметься транспорт

південний міст
У Києві 26 вересня обмежать рух Південним мостом через ремонт

У Києві 26 вересня частково обмежать рух Південним мостом. На естакаді в напрямку Корчуватого ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття.

 Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Ремонт Південного мосту

Ремонтні роботи проводитимуть на естакаді в напрямку Корчуватого - з лівого на правий берег Дніпра. Фахівці працюватимуть у другій смузі руху.

На час ремонту транспорт пропускатимуть крайньою правою смугою.

У комунальному підприємстві закликали водіїв врахувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів і перепросили за можливі незручності.

Фото 2 — У Києві на день обмежать рух Південним мостом: як рухатиметься транспорт

Нагадаємо, у Києві частково обмежували рух мостом Патона. На ділянці в напрямку з лівого на правий берег Дніпра ремонтували другу смугу.

Автор:
Ольга Опенько
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