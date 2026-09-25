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У Києві на день обмежать рух Південним мостом: як рухатиметься транспорт
У Києві 26 вересня частково обмежать рух Південним мостом. На естакаді в напрямку Корчуватого ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття.
Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.
Ремонт Південного мосту
Ремонтні роботи проводитимуть на естакаді в напрямку Корчуватого - з лівого на правий берег Дніпра. Фахівці працюватимуть у другій смузі руху.
На час ремонту транспорт пропускатимуть крайньою правою смугою.
У комунальному підприємстві закликали водіїв врахувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів і перепросили за можливі незручності.
Нагадаємо, у Києві частково обмежували рух мостом Патона. На ділянці в напрямку з лівого на правий берег Дніпра ремонтували другу смугу.