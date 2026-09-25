У Києві на день обмежать рух Південним мостом: як рухатиметься транспорт

У Києві 26 вересня частково обмежать рух Південним мостом. На естакаді в напрямку Корчуватого ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Ремонт Південного мосту

Ремонтні роботи проводитимуть на естакаді в напрямку Корчуватого - з лівого на правий берег Дніпра. Фахівці працюватимуть у другій смузі руху.

На час ремонту транспорт пропускатимуть крайньою правою смугою.

У комунальному підприємстві закликали водіїв врахувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів і перепросили за можливі незручності.

Нагадаємо, у Києві частково обмежували рух мостом Патона. На ділянці в напрямку з лівого на правий берег Дніпра ремонтували другу смугу.