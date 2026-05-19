В Киеве на три месяца частично ограничат движение по Большой Кольцевой дороге

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

В Киеве с 19 мая по 20 августа частично будут ограничивать движение по путепроводу через трамвайные пути на Большой Кольцевой дороге.

Ограничения соединены с проведением ремонтных работ на конструкциях путепровода. На период ремонта для транспорта перекроют первую и частично вторую полосы движения по направлению к Литовскому проспекту.

Кроме того, временно ограничат движение пешеходов по тротуарной части путепровода в том же направлении.

В коммунальном предприятии призвали водителей и пешеходов учитывать изменения при планировании маршрутов по городу.

Напомним, в Киеве объявили тендер на проектные работы по реконструкции транспортного узла на правобережных подходах к Южному мосту. Ожидается, что обновление инфраструктуры поможет разгрузить мост и проспект Науки.