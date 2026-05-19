У Києві на три місяці частково обмежать рух Великою Кільцевою дорогою

У Києві частково перекриють важливу магістраль до серпня

У Києві частково обмежуватимуть рух шляхопроводом через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі. Причина - ремонт конструкцій шляхопроводу.

У Києві з 19 травня до 20 серпня частково обмежуватимуть рух шляхопроводом через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі. 

Обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт на конструкціях шляхопроводу. На період ремонту для транспорту перекриють першу та частково другу смуги руху у напрямку Литовського проспекту.

Крім того, тимчасово обмежать рух пішоходів тротуарною частиною шляхопроводу у тому ж напрямку.

У комунальному підприємстві закликали водіїв і пішоходів враховувати зміни під час планування маршрутів містом.

Нагадаємо, у Києві оголосили тендер на проєктні роботи для реконструкції транспортного вузла на правобережних підходах до Південного мосту. Очікується, що оновлення інфраструктури допоможе розвантажити міст і проспект Науки.

