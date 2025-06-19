В Киеве на улице Глубочицкой заменяют дорожное покрытие и трамвайные пути (ФОТО)

В Киеве проходят ремонтные работы на улице Глубочицкой, которые начали 1 марта этого года. На объекте полностью заменяют дорожное покрытие и изношенные аварийные трамвайные пути в обоих направлениях движения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, дорожники уже завершили асфальтирование первого участка – от ул. Нижний Вал до Кудрявского спуска (нечетная сторона). В частности, перевели 1200 м гранитного бордюра, заменили 12 дождеприемных колодцев.

Также завершили полную замену трамвайных путей на участке от ул. Нижний Вал до ул. Сечевых Стрельцов – в направлении движения к Лукьяновской площади. Это половина всего маршрута протяженностью 1750 м.

В настоящее время продолжается укладка новых путей между ул. Нижний Вал и Кудрявский спуск в обратном направлении движения трамваев.

"Начали и подготовку к обновлению следующего участка — от Кудрявского спуска до Глубочицкого проезда. Там снимают старое асфальтное покрытие, заменяют инженерные сети", — рассказал Кличко.

Он добавил, что работы выполняются поэтапно, с соблюдением всех технологических норм, чтобы обновленная ул. Глубочицкая стала комфортной, безопасной и удобной для транспортировки и пешеходов.

Напомним, в Киеве капитально отремонтировали путепровод в Оболонском районе – на пересечении улиц Луговой и Богатырской. Ресурс сооружения продлен по меньшей мере на 30 лет.

Также идет ремонт путепровода возле метро "Дарница" — на пересечении ул. Строителей с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена. Открыть движение транспорта на нем планируется в конце ноября.