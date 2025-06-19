У Києві на вулиці Глибочицькій замінюють дорожнє покриття та трамвайні колії (ФОТО)

У Києві тривають ремонтні роботи на вулиці Глибочицькій, які розпочали 1 березня цього року. На об’єкті повністю замінюють дорожнє покриття та зношені аварійні трамвайні колії в обох напрямках руху.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, дорожники вже завершили асфальтування першої ділянки – від вул. Нижній Вал до Кудрявського узвозу (непарна сторона). Зокрема, переклали 1200 м гранітного бордюру, замінили 12 дощоприймальних колодязів.

Також завершили і повну заміну трамвайних колій на ділянці від вул. Нижній Вал до вул. Січових Стрільців - у напрямку руху до Лук'янівської площі. Це половина всього маршруту протяжністю 1750 м.

Наразі триває укладання нових колій між вул. Нижній Вал і Кудрявським узвозом у зворотному напрямку руху трамваїв.

"Розпочали й підготовку до оновлення наступної ділянки – від Кудрявського узвозу до Глибочицького проїзду. Там знімають старе асфальтне покриття, замінюють інженерні мережі", - розповів Кличко.

Він додав, що роботи виконують поетапно, із дотриманням усіх технологічних норм, аби оновлена вул. Глибочицька стала комфортною, безпечною та зручною для транспорту і пішоходів.

Нагадаємо, у Києві капітально відремонтували шляхопровід в Оболонському районі - на перетині вулиць Лугової та Богатирської. Ресурс споруди продовжено щонайменше на 30 років.

Також триває ремонт шляхопроводу біля метро "Дарниця" - на перетині вул. Будівельників з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену. Відкрити рух транспорту на ньому планують наприкінці листопада.