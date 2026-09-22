В Киеве объяснили, как работают детсады во время воздушной тревоги: правила для родителей

В Киеве напомнили правила работы заведений дошкольного образования во время воздушной тревоги. Дети и работники должны перейти к укрытию, а если сигнал опасности объявлен до начала рабочего дня, детсад открывается после отбоя и прибытия работников.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Детсады во время тревоги

Правила работы заведений дошкольного образования Киева во время воздушной тревоги остаются без изменений. Независимо от уровня опасности работники детсадов действуют в соответствии с утвержденными планами реагирования, а детей и персонал переводят в укрытия.

Если сигнал воздушной тревоги раздается до начала рабочего дня , детсад открывается только после объявления отбоя и прибытия работников на рабочие места. Такой порядок связан с необходимостью обеспечить безопасный маршрут для сотрудников в заведение.

Соответственно, родители могут привести детей в сад после завершения воздушной тревоги, когда работники уже находятся на рабочих местах.

В городских властях отдельно призывают родителей не отправляться в детсад во время воздушной тревоги, если они уже находятся в безопасном месте. Такая поездка может создать дополнительную угрозу жизни и здоровью взрослых и детей.

Если сигнал тревоги застал родителей по дороге в детсад , прежде всего необходимо позаботиться о безопасности и перейти к ближайшему укрытию. Если укрытие детсада расположено рядом и доступно, родители могут зайти туда вместе с ребенком и передать его ответственному работнику.

При этом сотрудники заведения не выходят из укрытия для встречи родителей, поскольку это может поставить под угрозу безопасность других питомцев. После передачи ребенка работник обеспечивает его пребывание в укрытии вместе с другими детьми до завершения воздушной тревоги.

Если тревога начинается во время образовательного процесса , работники организованно переводят детей к укрытию. Там проводят перекличку, проверяют наличие всех питомцев и следят за их индивидуальными потребностями.

Дети остаются в укрытии под наблюдением работников заведения до завершения воздушной тревоги и сигнала об отбое.

Напомним, 3 сентября Кабинет министров принял решения, которые должны адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак.

Среди прочего, правительство ввело два уровня воздушной тревоги – "желтый" и "красный". Он рекомендовал властям Киева обеспечить полную работу метро при "желтом" уровне.