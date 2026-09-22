У Києві пояснили, як працюють дитсадки під час повітряної тривоги: правила для батьків

У Києві нагадали правила роботи закладів дошкільної освіти під час повітряної тривоги. Діти та працівники мають перейти до укриття, а якщо сигнал небезпеки оголошено до початку робочого дня, дитсадок відкривається після відбою та прибуття працівників.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Дитсадки під час тривоги

Правила роботи закладів дошкільної освіти Києва під час повітряної тривоги залишаються без змін. Незалежно від рівня небезпеки працівники дитсадків діють відповідно до затверджених планів реагування, а дітей і персонал переводять до укриттів.

Якщо сигнал повітряної тривоги лунає до початку робочого дня, дитсадок відкривається лише після оголошення відбою та прибуття працівників на робочі місця. Такий порядок пов’язаний із необхідністю забезпечити безпечний маршрут для співробітників до закладу.

Відповідно, батьки можуть привести дітей до садка після завершення повітряної тривоги, коли працівники вже перебувають на робочих місцях.

У міській владі окремо закликають батьків не вирушати до дитсадка під час повітряної тривоги, якщо вони вже перебувають у безпечному місці. Така поїздка може створити додаткову загрозу для життя та здоров’я дорослих і дітей.

Якщо сигнал тривоги застав батьків дорогою до дитсадка, насамперед необхідно подбати про безпеку та перейти до найближчого укриття. Якщо укриття дитсадка розташоване поруч і доступне, батьки можуть зайти туди разом із дитиною та передати її відповідальному працівнику.

При цьому співробітники закладу не виходять з укриття для зустрічі батьків, оскільки це може поставити під загрозу безпеку інших вихованців. Після передачі дитини працівник забезпечує її перебування в укритті разом з іншими дітьми до завершення повітряної тривоги.

Якщо тривога починається під час освітнього процесу, працівники організовано переводять дітей до укриття. Там проводять перекличку, перевіряють наявність усіх вихованців та стежать за їхніми індивідуальними потребами.

Діти залишаються в укритті під наглядом працівників закладу до завершення повітряної тривоги та сигналу про відбій.

Нагадаємо, 3 вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак.

З-поміж іншого, уряд запровадив два рівні повітряної тривоги – "жовтий" і "червоний". Він рекомендував владі Києва забезпечити повну роботу метро за "жовтого" рівня.