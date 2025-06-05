Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,48

--0,16

EUR

47,20

--0,23

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

47,56

47,40

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве ограничат движение фур из-за жары: что известно

фура
Ограничение движения тяжеловесного транспорта в Киеве

С 5 июня в Киеве начинают временно ограничивать движение тяжеловесного автотранспорта из-за повышения температуры воздуха.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Фурам запретят движение

С 5 июня в столице будут ограничивать движение тяжеловесного автотранспорта в связи с жарой. Время действия ограничения будет установлено в соответствии с температурным режимом.

Так, по прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха выше +28 ºС .

Оперативный контроль соблюдения водителями тяжеловесных транспортных средств ограничения движения будет осуществлять Управление патрульной полиции в г. в Киеве.

Соблюдение установленных правил будет контролировать Управление патрульной полиции в Киеве.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, вызванным жарой.

Напомним, в Киеве продолжается   ремонт путепровода возле метро "Дарница"   – на пересечении ул. Строителей с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена. Открыть движение транспорта на нем планируется в конце ноября.

Автор:
Ольга Опенько