В Киеве ограничат движение фур из-за жары: что известно

С 5 июня в Киеве начинают временно ограничивать движение тяжеловесного автотранспорта из-за повышения температуры воздуха.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Фурам запретят движение

С 5 июня в столице будут ограничивать движение тяжеловесного автотранспорта в связи с жарой. Время действия ограничения будет установлено в соответствии с температурным режимом.

Так, по прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха выше +28 ºС .

Оперативный контроль соблюдения водителями тяжеловесных транспортных средств ограничения движения будет осуществлять Управление патрульной полиции в г. в Киеве.

Соблюдение установленных правил будет контролировать Управление патрульной полиции в Киеве.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, вызванным жарой.

Напомним, в Киеве продолжается ремонт путепровода возле метро "Дарница" – на пересечении ул. Строителей с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена. Открыть движение транспорта на нем планируется в конце ноября.