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В Киеве ограничат движение фур из-за жары: что известно
С 5 июня в Киеве начинают временно ограничивать движение тяжеловесного автотранспорта из-за повышения температуры воздуха.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Фурам запретят движение
С 5 июня в столице будут ограничивать движение тяжеловесного автотранспорта в связи с жарой. Время действия ограничения будет установлено в соответствии с температурным режимом.
Так, по прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха выше +28 ºС .
Оперативный контроль соблюдения водителями тяжеловесных транспортных средств ограничения движения будет осуществлять Управление патрульной полиции в г. в Киеве.
Соблюдение установленных правил будет контролировать Управление патрульной полиции в Киеве.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, вызванным жарой.
Напомним, в Киеве продолжается ремонт путепровода возле метро "Дарница" – на пересечении ул. Строителей с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена. Открыть движение транспорта на нем планируется в конце ноября.