У Києві починають обмежувати рух фур через спеку: що відомо

Із 5 червня в Києві починають тимчасово обмежувати рух великовагового автотранспорту через підвищення температури повітря.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Фурам заборонять рух

Із 5 червня у столиці обмежуватимуть рух великовагового автотранспорту у зв’язку зі спекою. Тривалість обмежень визначатимуть залежно від фактичного температурного режиму.

Так, за прогнозом Укргідрометцентру, в найближчі дні очікується підвищення температури повітря вище +28 ºС. Для збереження дорожнього покриття на вулицях і дорогах міста в цей період обмежать рух для великовагового автотранспорту загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Оперативний контроль за дотриманням водіями великовагових транспортних засобів обмеження руху здійснюватиме Управління патрульної поліції у м. Києві.

Дотримання встановлених правил контролюватиме Управління патрульної поліції у місті Києві.

Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, спричинених спекою.

Нагадаємо, у Києві триває ремонт шляхопроводу біля метро "Дарниця" - на перетині вул. Будівельників з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену. Відкрити рух транспорту на ньому планують наприкінці листопада.