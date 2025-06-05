Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,48

--0,16

EUR

47,20

--0,23

Готівковий курс:

USD

41,45

41,38

EUR

47,56

47,40

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Києві починають обмежувати рух фур через спеку: що відомо

фура
Обмеження руху великовагового транспорту в Києві

Із 5 червня в Києві починають тимчасово обмежувати рух великовагового автотранспорту через підвищення температури повітря. 

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

 Фурам заборонять рух 

Із 5 червня у столиці обмежуватимуть рух великовагового автотранспорту у зв’язку зі спекою. Тривалість обмежень визначатимуть залежно від фактичного температурного режиму.

Так, за прогнозом Укргідрометцентру, в найближчі дні очікується підвищення температури повітря вище +28 ºС. Для збереження дорожнього покриття на вулицях і дорогах міста в цей період обмежать рух для великовагового автотранспорту загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Оперативний контроль за дотриманням водіями великовагових транспортних засобів обмеження руху здійснюватиме Управління патрульної поліції у м. Києві.

Дотримання встановлених правил контролюватиме Управління патрульної поліції у місті Києві.

Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, спричинених спекою.

Нагадаємо, у Києві триває ремонт шляхопроводу біля метро "Дарниця" - на перетині вул. Будівельників з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену. Відкрити рух транспорту на ньому планують наприкінці листопада.

Автор:
Ольга Опенько