В Киеве приостановят на два дня движение между станциями метро "Лесная" и "Днепр": в чем причина

5 и 6 апреля движение поездов между станциями Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена "Лесная" и "Днепр" остановят из-за ремонта Дарницкого путепровода.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что в эти выходные на Дарницком путепроводе будут демонтировать балки пролетных строений. Следовательно, для безопасности пассажиров наземные станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут закрыты.

Как добраться

Дублирующим маршрутом будут курсировать а автобусы № 1М с интервалом движения до 10 мин:

в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" — вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная";

в обратном направлении – по тому же маршруту, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" – "Черниговская". Транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко.

Также увеличат количество трамваев №8, 27 и автобусов №118.

Поезда будут двигаться между станциями "Академгородок" и "Арсенальная" в соответствии с графиком движения выходного дня.

В КГГА отмечают, что с 7 апреля станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут работать в обычном режиме.

Напомним, в Киеве для строительства метро на Виноградаре с 5 апреля 2025 года закроют движение частью проспекта Европейского Союза от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы.