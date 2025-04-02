- Тип
- Важно
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Киеве приостановят на два дня движение между станциями метро "Лесная" и "Днепр": в чем причина
5 и 6 апреля движение поездов между станциями Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена "Лесная" и "Днепр" остановят из-за ремонта Дарницкого путепровода.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что в эти выходные на Дарницком путепроводе будут демонтировать балки пролетных строений. Следовательно, для безопасности пассажиров наземные станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут закрыты.
Как добраться
Дублирующим маршрутом будут курсировать а автобусы № 1М с интервалом движения до 10 мин:
- в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" — вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная";
- в обратном направлении – по тому же маршруту, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" – "Черниговская". Транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко.
Также увеличат количество трамваев №8, 27 и автобусов №118.
Поезда будут двигаться между станциями "Академгородок" и "Арсенальная" в соответствии с графиком движения выходного дня.
В КГГА отмечают, что с 7 апреля станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут работать в обычном режиме.
Напомним, в Киеве для строительства метро на Виноградаре с 5 апреля 2025 года закроют движение частью проспекта Европейского Союза от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы.