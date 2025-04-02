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У Києві призупинять на два дні рух між станціями метро"Лісова" та "Дніпро": у чому причина

метро Дніпро
Станція метро "Дніпро" / Вікіпедія

5 і 6 квітня рух поїздів між станціями Святошинсько-Броварській лінії Київського метрополітену "Лісова" та "Дніпро" зупинять через ремонт Дарницького шляхопроводу.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що цими вихідними на Дарницькому шляхопроводі демонтуватимуть балки прогонових будов. Відтак для безпеки пасажирів наземні станції метро від "Лісової" до "Дніпра" будуть зачинені.

Як дістатися

Натомість дублюючим маршрутом курсуватимуть автобуси № 1М з інтервалом руху до 10 хв:

  • у напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" – вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна"; 
  • у зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро "Дарниця" – "Чернігівська". Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка.

Також збільшать кількість трамваїв №№ 8, 27 та автобусів № 118.

Фото 2 — У Києві призупинять на два дні рух між станціями метро"Лісова" та "Дніпро": у чому причина

Поїзди рухатимуться між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" відповідно до графіка руху вихідного дня.

У КМДА зауважують, що з 7 квітня станції метро від "Лісової" до "Дніпра" працюватимуть у звичайному режимі.

Нагадаємо, у Києві для будівництва метро на Виноградар із 5 квітня 2025 року на рік закриють рух частиною проспекту Європейського Союзу від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи.

Автор:
Світлана Манько