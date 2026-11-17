В Киеве частично возобновили движение по Южному мосту в направлении с левого на правый берег. Проезд разрешили транспорту весом до 10 тонн, а также общественному транспорту общей массой до 18 тонн. Движение в обратном направлении остается закрытым из-за повреждений конструкций моста.

Как пишет Dilo, об этом информирует мэр столицы Виталий Кличко.

В Киеве частично восстановили автомобильное движение по Южному мосту. После обследования конструкций специалисты разрешили временный проезд в направлении с левого на правый берег столицы.

Соответствующее заключение предоставили специалисты ГП "Национальный институт развития инфраструктуры".

Движение по мосту разрешено с регулируемым интервалом для двух категорий транспорта:

легковых и грузовых автомобилей массой до 10 тонн включительно;

общественного транспорта общей массой 18 тонн.

В то же время, проезд с правого на левый берег остается закрытым из-за повреждения соответствующей части моста.

Что известно о восстановлении Южного моста

Специалисты прорабатывают результаты обследования и проводят дополнительные расчеты, чтобы оценить техническое состояние и несную способность поврежденных конструкций.

Параллельно работники КП "Киевавтодоргород" продолжают ликвидировать последствия российской атаки и восстанавливать поврежденные элементы мостового сооружения.

Последующие решения по возобновлению движения будут зависеть от результатов технического обследования.

Напомним, 17 ноября в Киеве перекрыли движение по Северному и Южному мостам в результате российских ударов. Общественный транспорт, маршруты которого пролегали эти переправы, курсировал с изменениями.