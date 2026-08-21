В Киеве снова заработал фуникулер: что изменили в вагонах и на станциях

21 августа Киевский фуникулер возобновляет пассажирские перевозки после успешного завершения ежегодного планового технического обслуживания.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Специалисты провели комплексный ремонт оборудования, инфраструктуры и вагонов.

Что сделали:

отремонтировали оборудование машинного, компрессорного и тиристорного зала;

проверили тяговый трос и исправность контактной сети;

обследовали и частично заменили шпалы;

осуществили дефектоскопию сварных швов кузова;

выполнили малярные и слесарные работы;

отремонтировали двери вагонов;

отрегулировали пневмосистему.

Параллельно обновили салоны: почистили и частично заменили обшивку сидений, а на лестничных маршах станций нанесена новая предупредительная разметка для безопасности пассажиров.

Все технические работы выполнялись без демонтажа подвижного состава непосредственно на станциях и в межстанционной зоне, что обусловлено спецификой тросовой системы.

Перед запуском вагоны успешно прошли испытания в статических и динамических режимах под повышенной нагрузкой.

В "Киевпасстрансе" подчеркивают, что плановый ремонт произведен собственными силами предприятия в соответствии с нормами для обеспечения безопасного движения.

Фото: КГГА

Фото: КГГА

О фуникулере

Фуникулер в Киеве был открыт в 1906 году. Сначала он соединял верхнюю трассу Владимирской горки и улицу Боричев Тик. В 1928 году фуникулер был реконструирован, с продолжением линии еще на 38 метров до улицы Петра Сагайдачного. Также реконструкция проводилась в 1958 и 1984 годах.

В последние годы фуникулер ежегодно закрывают для проведения регламентных работ, испытаний и технического осмотра.

В сентябре 2025 года КП "Киевпасстранс" объявило тендер на проведение визуального и инструментально-технического обследования столичного фуникулера. Ожидаемая стоимость работ составляла 1,6 млн. грн.