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В Киеве снова заработал фуникулер: что изменили в вагонах и на станциях
21 августа Киевский фуникулер возобновляет пассажирские перевозки после успешного завершения ежегодного планового технического обслуживания.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Специалисты провели комплексный ремонт оборудования, инфраструктуры и вагонов.
Что сделали:
- отремонтировали оборудование машинного, компрессорного и тиристорного зала;
- проверили тяговый трос и исправность контактной сети;
- обследовали и частично заменили шпалы;
- осуществили дефектоскопию сварных швов кузова;
- выполнили малярные и слесарные работы;
- отремонтировали двери вагонов;
- отрегулировали пневмосистему.
Параллельно обновили салоны: почистили и частично заменили обшивку сидений, а на лестничных маршах станций нанесена новая предупредительная разметка для безопасности пассажиров.
Все технические работы выполнялись без демонтажа подвижного состава непосредственно на станциях и в межстанционной зоне, что обусловлено спецификой тросовой системы.
Перед запуском вагоны успешно прошли испытания в статических и динамических режимах под повышенной нагрузкой.
В "Киевпасстрансе" подчеркивают, что плановый ремонт произведен собственными силами предприятия в соответствии с нормами для обеспечения безопасного движения.
О фуникулере
Фуникулер в Киеве был открыт в 1906 году. Сначала он соединял верхнюю трассу Владимирской горки и улицу Боричев Тик. В 1928 году фуникулер был реконструирован, с продолжением линии еще на 38 метров до улицы Петра Сагайдачного. Также реконструкция проводилась в 1958 и 1984 годах.
В последние годы фуникулер ежегодно закрывают для проведения регламентных работ, испытаний и технического осмотра.
В сентябре 2025 года КП "Киевпасстранс" объявило тендер на проведение визуального и инструментально-технического обследования столичного фуникулера. Ожидаемая стоимость работ составляла 1,6 млн. грн.