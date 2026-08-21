У Києві знову запрацював фунікулер: що змінили у вагонах та на станціях

21 серпня Київський фунікулер відновлює пасажирські перевезення після успішного завершення щорічного планового технічного обслуговування.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Зазначається, що фахівці провели комплексний ремонт обладнання, інфраструктури та вагонів.

Що зробили:

відремонтували обладнання машинної, компресорної та тиристорної зал;

перевірили тяговий трос і справність контактної мережі;

обстежили та частково замінили шпали;

здійснили дефектоскопію зварних швів кузова;

виконали малярні та слюсарні роботи;

відремонтували двері вагонів;

відрегулювали пневмосистему.

Паралельно оновили салони: почистили й частково замінили обшивку сидінь, а на сходових маршах станцій нанесено нову попереджувальну розмітку для безпеки пасажирів.

Усі технічні роботи виконувалися без демонтажу рухомого складу — безпосередньо на станціях та в міжстанційній зоні, що обумовлено специфікою тросової системи.

Перед запуском вагони успішно пройшли випробування у статичному та динамічному режимах під підвищеним навантаженням.

У "Київпастрансі" підкреслюють, що плановий ремонт проведено власними силами підприємства відповідно до норм для забезпечення безпечного руху.

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Про фунікулер

Фунікулер у Києві було відкрито у 1906 році. Спочатку він сполучав верхню трасу Володимирської гірки та вулицю Боричів Тік. У 1928 році фунікулер реконструювали, з продовженням лінії ще на 38 метрів до вулиці Петра Сагайдачного. Також реконструкцію проводили в 1958 та 1984 роках.

Останніми роками фунікулер щорічно закривають для проведення регламентних робіт, випробувань та технічного огляду.

У вересні 2025 року КП “Київпастранс” оголосило тендер на проведення візуального та інструментально-технічного обстеження столичного фунікулера. Очікувана вартість робіт складала 1,6 млн грн.